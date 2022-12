Ukrajinské ministerstvo obrany: Raketa zostrelená v Bielorusku môže byť zámernou provokáciou Ruska

Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré v reakcii na incident vo štvrtok večer vydalo ukrajinské ministerstvo obrany. Súčasne vyjadrilo pripravenosť vykonať vyšetrovanie, a to aj za účasti expertov „z radov štátov, ktoré nie sú spojené s podporou Ruska ako teroristického štátu“. Informovala o tom stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) monitorovaná agentúrou TASR.

Vo vyhlásení sa pripomína, že „Ukrajina naďalej odoláva ruskému barbarstvu a agresii, pričom využíva svoje bezpodmienečné právo na sebaobranu“.

Kyjev si podľa vyhlásenia tiež uvedomuje „zúfalé a tvrdohlavé snahy Kremľa zatiahnuť Bielorusko do jeho agresívnej vojny proti Ukrajine“, preto ukrajinská strana „nevylučuje úmyselnú provokáciu zo strany teroristického štátu Rusko“.

#Belarusian state media published a video of the missile wreckage, which fell today near the village of Gorbaha, Ivanovski district, Brest region. pic.twitter.com/1gk9EXknS1