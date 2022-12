Putin: Nová jadrová ponorka zaistí bezpečnosť Ruska na desaťročia

Ruské námorníctvo dostalo novú strategickú jadrovú ponorku Generalissimus Suvorov vybavenú medzikontinentálnymi balistickými raketami Bulava s jadrovými hlavicami, uvádza TASR.

Na slávnostnom zaradení nových lodí do flotily ruského námorníctva sa vo štvrtok prostredníctvom videokonferencie zúčastnil aj ruský prezident Vladimir Putin, informovala agentúra AP.

Putin vo svojom príhovore uviedol, že nová ponorka „zaistí bezpečnosť Ruska na desaťročia“, a prisľúbil i ďalšie posilnenie námorníctva.

„Urýchlime a zvýšime objemy výstavby lodí rôznych projektov (t.j. tried), vybavíme ich najmodernejšími zbraňami a uskutočníme operačný a bojový výcvik s využitím skúseností získaných počas špeciálnej vojenskej operácie,“ povedal Putin odkazujúc na desať mesiacov trvajúcu vojnu rozpútanú Ruskom na Ukrajine.

Nuclear-powered Generalissimus Suvorov (Borei-A class), joined the Russian Navy today.

Meant to carry 16 ICBMs- Bulava.

Alexander III ws sea-launched.. Sea trials r due in 6 months.