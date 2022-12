Šéf Vlhovej fanklubu varil v Semmeringu guláš

Nápad inicioval šéf Vlhovej fanklubu Miroslav Ledecký, ktorý stál pri kotle od skorých ranných hodín.

„Ráno mrzlo, bola zima, mal som problém rozkúriť. Prišli ma skontrolovať aj hasiči, ale postupne sa to rozbehlo. Zapli sme hudbu, prišli ľudia a očakávame ďalších,“ uviedol Ledecký, ktorý varil od šiestej rána. Túto akciu organizuje väčšinou v slovinskej Kranjskej Gore, no v Semmeringu využil neskorší začiatok prvého kola nočného slalomu, ktoré je na programe až o 15.00. Podľa jeho slov s tým veľa práce nie je. „Organizuje sa to ľahko, keď má Peťa takéto výsledky. Ona je fenomén,“ povedal Ledecký.

Vo štvrtkových pretekoch dúfal v čo najlepší výsledok a zároveň vyzdvihol aj doterajšiu formu Slovenky v Semmeringu - v dvoch pretekoch obrovského slalomu získala druhé a siedme miesto.

„Vôbec nie som skeptik, som vďačný aj za včerajšiu siedmu priečku. Dosahuje svetovú úroveň a jej výsledky sú úspech,“ dodal pre TASR šéf fanklubu. Priaznivci môžu počítať s gulášom aj po pretekoch: „Budeme tu až do večera. Počas druhého kola zavrieme a potom sa určite vrátime.“