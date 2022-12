Ukrajinská raketa údajne dopadla na územie Bieloruska

Incident sa odohral medzi 10.00 h a 11.00 h miestneho času (12.00 h – 13.00 h SEČ) a v tom istom časovom intervale Rusko vypálilo smerom na Ukrajinu množstvo rakiet, píše agentúra Reuters.

Bieloruské ministerstvo obrany vyšetruje, či bieloruský systém protivzdušnej obrany raketu zostrelil, alebo či išlo o pochybenie.

Agentúra Belta zverejnila fotografiu, na ktorej sú podľa nej na prázdnom poli časti strely odpálenej systémom S-300.

A missile fell on the territory of #Brest region, #Belarus. This is reported by Lukashist law enforcement channels. pic.twitter.com/RERCF3cSPl