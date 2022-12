VIDEO: Slováci zaskočili favorita z USA, triumfovali 6:3

Duel v aréne Avenir Centre rozhodla druhá tretina, ktorú Slováci vyhrali 3:0. Na gól Libora Nemca v nej nadviazali Dalibor Dvorský, Róbert Bačo a Filip Mešár. V tretej tretine poistil triumf Peter Repčík a skóre uzavrel do prázdnej bránky Alex Čiernik.

V ďalšom zápase sa zverenci Ivana Feneša stretnú v piatok o 17.00 SEČ proti Lotyšsku. Boje v skupine uzavrú v rovnakom čase proti Švajčiarsku v sobotu 31. decembra.

MS20 B-skupina:

SLOVENSKO - USA 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)

Góly: 3. L. Nemec (Žlnka, Š. Nemec), 31. Dvorský (Štrbák, Repčík), 32. Bačo (Groch, Kmec), 34. Mešár (Š. Nemec, Šotek), 51. Repčík (Kmec), 60. Čiernik (Š. Nemec) - 5. Boucher (McGroarty, Gauthier), 7. Brindley (Hutson, Stramel), 56. Boucher (Gauthier, Cooley). Rozhodovali: Magnusson (Švéd.), Salonen (Fín.) - Goncalves (Fr.), Grillo (USA), vylúčení: 4:2 na 2 min, navyše Bačo 5+DKZ za krošček a Connors 5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 6438 divákov.

Slovensko: Gajan – Š. Nemec, Funtek, Štrbák, Nátny, Kmec, Groch, Bečár – Mešár, Petrovský, Honzek – Sýkora, Dvorský, Čiernik – Žlnka, L. Nemec, Repčík – Dej, Štefančík, Bačo - Šotek

USA: Mbereko – Peart, Hughes, Hutson, Chesley, Ufko, Behrens, Mittelstadt – Gauthier, Snuggerud, Cooley – McGroarty, Blake, Lucius – Boucher, Savage, Duke – Brindley, Connors, Stramel – Lipkin

Výborný vstup Slovákov do zápasu priniesol pre zverencov Ivana Feneša aj prvý gól. V tretej minúte dorazil Libor Nemec puk za brankára USA a po prvý raz na turnaji slovenskí hokejisti viedli. Onedlho však Boucher využil presilovú hru a vyrovnal. Slovenskí tréneri si vyžiadali preskúmať situáciu pred gólom pomocou videa, to však odhalilo, že strelec gólu brankára nebránil nedovolene a po neúspešnej výzve hrali opäť v oslabení. Američania tesne po jeho skončení opäť udreli, do vedenia ich poslal Brindley.

V druhej tretine hrali na začiatku zámorskí hokejisti ďalšiu presilovku, ale Slováci sa ubránili. Favorit duelu bol spočiatku aktívnejší, ale súvislejší tlak si nedokázal vypracovať. Naopak, v dôležitej fáze zápasu sa slovenskí mladíci dostávali čoraz viac k zakončeniu, ale Mešár svoju šancu nepremenil. To sa však v 31. minúte podarilo Dvorskému, ktorý strelou švihom v presilovej hre vyrovnal. Zlepšená hra Slovákov priniesla ovocie v 32. a v 34. minúte. Najskôr sa presadil Bačo a po ňom so šťastím aj Mešár. Američania tento stav niesli ťažko, pritvrdili hru a po hite Connorsa na Nátneho hrali Slováci päť minút presilovú hru.

Početná výhoda bola rozdelená prestávkou, Gajan v úvode tretej tretiny výborne zasiahol po strele Stramela. Zámorskí hokejisti v tejto fáze zápasu zlepšili pohyb a dôraz, mali aj streleckú prevahu. V defenzíve však museli ísť do rizika a to mal šancu pretaviť do gólu Libor Nemec. V nájazde ho však vychytal Mbereko. V ďalšom nájazde sa však presadil Repčík a priblížil Slovákov k prekvapivému triumfu. Na ňom už nič nezmenil ani gól Bouchera, naopak, do opustenej bránky poslal ešte jeden puk Čiernik.

tabuľka:

1. Švajčiarsko 2 0 2 0 0 6:4 4

2. Fínsko 2 1 0 1 0 7:5 4

3. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 8:8 3

USA 2 1 0 0 1 8:8 3

-------------------------------

5. Lotyšsko 2 0 0 1 1 4:8 1