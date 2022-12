Z trhu sťahujú nebezpečné ovocie, našli v ňom norovírus

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR upozorňuje na nebezpečné mrazené ovocie, v ktorom našli norovírus. Prítomnosť vírusu potvrdili v mrazených jahodách, ktoré sa predávali v predajni obchodného reťazca Billa v Dolnom Kubíne. ŠVPS o tom informuje na svojej stránke.

Ide o produkt s označením „Jahody mrazené“ v 350 g balení s dátumom minimálnej trvanlivosti 08.06.2024. Výrobok pôvodom z Egypta dováža česká spoločnosť Frigoexim s.r.o. so sídlom v Litoměřicích.

„V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť RNA norovírusu (genotyp GII). Nevyhovujúca potravina bola dodaná z Českej republiky. Inšpektori nariadili výrobok stiahnuť z trhu,“ uvádza ŠVPS.

Foto: svps.sk

Norovírus po skonzumovaní dokáže spôsobiť niekoľko príznakov, najčastejšie hnačku a vracanie. Vírus je veľmi odolný voči podmienkam vonkajšieho prostredia, a preto ho často možno nájsť v mrazenom ovocí, najviac v jahodách a malinách. Príznaky sa väčšinou prejavia náhle, najneskôr do 1-2 dní od nakazenia. Počas ochorenia by ste nemali ísť do práce alebo školy, aby nedošlo k šíreniu vírusu. Vyhnúť by ste sa mali aj nemocničným návštevám.