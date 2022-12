Zomrel vnuk Boba Marleyho

V rozhovore pre časopis Rolling Stone citovanom agentúrou AFP to potvrdil aj agent Marleyho, ktorý však neuviedol príčinu smrti.

Rozhlasová stanica WZPP v Miami, kde umelec strávil väčšinu svojho života, informovala, že ho v utorok našli bezvládneho v aute. Marley zrejme podľahol astmatickému záchvatu — astmou trpel od detstva.

Jamajský premiér Andrew Holness vo svojom tvíte vyjadril sústrasť Marleyho rodičom, ako aj všetkým tvorcom a fanúšikom reggae na celom svete. Marleyho smrť označil za „obrovskú stratu pre hudbu“ aj s ohľadom na ďalšie generácie hudobníkov.

This is truly sad news; sending strength to the Marley family at this time.



I am deeply saddened by the news that artiste Joseph Marley, son of Reggae star, Stephen Marley and grand son of Reggae super star, Bob Marley has died.