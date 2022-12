Vlhová v stredajšom "obráku" skončila siedma

V rakúskom Semmeringu zaostala o 1,38 s za Američankou Mikaelou Shiffrinovou, ktorá slávila víťazné double. Druhá skončila so stratou 10 stotín po prvom kole vedúca Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová. Tretia bola Talianka Marta Bassinová, ktorá si upevnila post priebežnej líderky disciplíny.

Shiffrinová bola po prvom kole druhá o 22 stotín za Gutovou-Behramiovou. V druhom predviedla na rozbitej trati plnej terénnych nerovností dravú jazdu a vyšvihla sa na najvyšší stupienok. Dosiahla 79. víťazstvo v prestížnom seriáli a už len tri triumfy jej chýbajú k tomu, aby sa dotiahla na ženský rekord Lindsey Vonnovej (82). Absolútny rekord drží Švéd Ingemar Stenmark, ktorý získal prvé miesto celkom v 86 pretekoch.

Vlhová nenadviazala na vystúpenie z utorňajšieho „obráku“, v ktorom skončila druhá. Slovenka nevyťažila z toho, že trať 1. kola staval jej asistent trénera Matej Gemza a usadila sa na siedmom mieste so stratou 1,42 s na Gutovú-Behramiovú. Na druhom medzičase mala už takmer sekundové manko na líderku. „Nebolo to úplne ideálne. Snažila som sa zopakovať jazdu z utorňajšieho 2. kola, no spravila som tam viacero chýb,“ uviedla Vlhová.

Ani v druhom kole sa nevyhla viacerým zaváhaniam. V cieli sa zaradila na tretie miesto za Kanaďanku Valerie Grenierovú a Poľku Marynu Gasienicovú-Danielovú. Po pokazených jazdách Švédky Sary Hectorovej a Rakúšanky Kathrin Truppeovej si napokon udržala pozíciu z prvého kola. „Chcela som niečo viac, dnes to takto vyšlo. V cieli som bola celkom hotová. Snažila som sa byť rýchla, no odišli mi sily,“ priznala v rozhovore pre RTVS Vlhová, ktorú vo štvrtok čaká nočný slalom. Prvé kolo je na programe o 15.00 h.