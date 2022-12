Zbožňujete filmových darebákov? Veda má zaujímavé vysvetlenie, no možno sa im podobáte

Od Voldemorta cez Jokera až po Ursulu v Malej morskej víle. Nová štúdia zistila, že ľudia sú pevne naladení na to, aby videli to dobré aj v tých najstrašnejších postavách.

Výskum, ktorý uskutočnila Michiganská univerzita, odhalil, že bez ohľadu na to, akí sú filmoví darebáci chybní, hladní po moci alebo egoistickí, väčšinu z nás stále priťahuje ich temná stránka, pretože veríme, že musia mať nejaký druh vykupiteľskej kvality.

Hlavná autorka štúdie Valerie Umscheid vysvetlila:

„Ľudia veria, že medzi vonkajším správaním darebáka a ich vnútorným, skutočným ja existuje nesúlad, a to je väčšia priepasť pre darebákov ako pre hrdinov.“

V rámci štúdie vedci skúmali 434 detí vo veku od 4 do 12 rokov a 277 dospelých, aby videli, ako ľudia spracovávajú antisociálne a hrozné činy, ktoré robia zlé postavy. Zamerali sa na to, ako sa zmenil úsudok detí a dospelých, keď im boli predstavení známi a románski fiktívni hrdinovia, píše DailyMail.

Prípadové štúdie darebákov použité v štúdii zahŕňali Ursulu z Disneyho Malej morskej víly a Kapitána Hooka od Petra Pana. Medzi ich hrdinov patrili Woody z Príbehu hračiek od Pixaru a Marvelov Spiderman.

V prvej časti testovali, či deti vnímajú darebákov ako schopných mať prosociálny postoj k iným, konkrétne k podobne zmýšľajúcim jednotlivcom. Vedci postavili darebákov do situácií, v ktorých by sa mohli správať buď prosociálne, alebo bezcitne voči spolupútnikovi či vlastnému miláčikovi.

Vedci v štúdii publikovanej v časopise Cognition vysvetlili:

Druhá a tretia časť štúdie hodnotili presvedčenie účastníkov o skutočnom ja darebákov, čo odzrkadľovalo rozdiely v tom, ako premietajú do sveta svoj darebný charakter a ako sa cítia vo svojom vnútri.

Výsledky odhalili, že deti aj dospelí celkovo verili, že skutočné ja zloduchov je v drvivej väčšine zlé a oveľa negatívnejšie ako v prípade hrdinov.

Výskumníci však tiež odhalili asymetriu v názoroch, pretože darebáci mali oveľa väčšiu šancu v porovnaní s hrdinami, že budú mať skutočné ja, ktoré sa líši od ich vonkajšej osobnosti.

“Deti aj dospelí verili, že postavy ako Ursula majú nejaké vnútorné dobro, napriek zlým a nemorálnym činom, do ktorých sa pravidelne zapájajú,” povedala vedkyňa Umscheid.

Predchádzajúca štúdia z Aarhuskej univerzity však zistila, že tí, ktorí uprednostňujú fiktívnych darebákov pred hrdinami, sú s väčšou pravdepodobnosťou sami darebáci. Prieskumu zúčastnilo viac ako 1000 ľudí zo Severnej Ameriky.

Tento výskum zistil, že tí, ktorí uprednostňujú darebákov, ako sú Cruella de Vil a Darth Vader, s väčšou pravdepodobnosťou prejavujú osobnostné črty tzv. temnej triády. To zahŕňa vlastnosti ako machiavelizmus, narcizmus a sklony k psychopatii.

Vedci v štúdii napísali:

„Niektorí jednotlivci sa môžu pozitívne vžívať do darebných postáv, pretože sú ako oni. To znamená, že do určitej miery zdieľajú nemorálny pohľad darebákov.”