Reformy v informatizácii, o ktorých sa roky len hovorilo, my robíme, tvrdí Remišová

Uviedla to dočasne poverená ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) pri hodnotení roku 2022 z pohľadu vykonaných zmien v informatizácii.

„Za veľmi dôležité považujem, že sme od štátneho IT odstrihli oligarchov, ktorí na ňom parazitovali 12 rokov za vlád Smeru. Od začiatku som preto terčom rôznych útokov a snáh o diskreditáciu. Bohatým ľuďom, ktorí na úkor štátu zarábali desiatky miliónov eur, sme ich obchody prekazili a oni čakajú, kedy sa situácia zmení a budú sa môcť vrátiť k svojim kšeftom,“ priblížila.

Rôznymi spôsobmi sa podľa nej cez štátne IT odtekali desiatky miliónov, v projektoch bolo plno zbytočnej „vaty“, štát uzatváral nevýhodné zmluvy, dostával predražené služby, a pritom nemal kritickú infraštruktúru veľakrát v rukách, dodávatelia štát „držali v šachu“.

„To všetko sme zmenili. Profesionálnym a bezkorupčným riadením šetríme desiatky miliónov a zavádzame prelomové digitálne služby pre občanov. V štátnom IT sme za dva roky ušetrili už viac ako 150 miliónov eur. Len presunom dátového centra štátu z priestorov súkromnej spoločnosti do štátnej firmy sme usporili viac ako 44 miliónov eur,“ spresnila. Ušetrené peniaze štát môže podľa nej investovať do zlepšovania služieb pre občanov.

„Odštartovali sme veľkú antibyrokratickú revolúciu, v rámci ktorej rušíme až 21 okruhov výpisov a potvrdení. Ide o najväčšie rušenie 'papierovačiek' v histórii Slovenska. Od januára sme zrušili už 19 najpoužívanejších výpisov, ktoré ľudia už nemusia predkladať na úradoch. Ide napríklad o rodný list, ktorý si predtým úrady od ľudí žiadali viac ako 1,5-miliónkrát ročne,“ podčiarkla.

Ďalšou prelomovou novinkou je podľa nej digitalizácia životnej situácie narodenie dieťaťa. „Tu držíme krok s Estónskom. Je to zároveň najkomplexnejšia životná situácia, na jej digitalizácii sme spolupracovali s ministerstvami zdravotníctva, vnútra, sociálnych vecí a rodiny. Po narodení dieťatka už rodičia nemusia behať po úradoch a nosiť potvrdenia hore-dole, aby si vybavili rodný list alebo vyplatenie príspevku pri narodení. Všetko im príde automaticky domov. Od spustenia služby sme takto pomohli rodičom 30.000 novorodencov,“ doplnila.

„V budúcom roku pripravujeme ďalšie štyri životné situácie, hľadanie si zamestnania, kúpa nehnuteľnosti na bývanie, prepis motorového vozidla a začiatok podnikania. Ľuďom ušetríme nervy, byrokraciu, behanie po úradoch. Estónsko má zatiaľ zdigitalizované dve životné situácie,“ spresnila.

„Digitálne služby štátu dostávame do mobilu. Vďaka aplikácii Slovensko v mobile sa užívatelia do portálu verejnej správy Slovensko.sk prihlásia už aj bez čítačky a elektronického občianskeho s čipom. Slovensko v mobile znamená prvý krok k budovaniu úplne nového systému digitálnych služieb štátu, ktorý budú mať ľudia kedykoľvek a kdekoľvek stále pri sebe,“ dodala Remišová.