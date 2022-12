Horecký: Učitelia sa potrebujú posunúť v platovom ohodnotení

Možno aj spôsobom, ktorý nie je jednoduchý a nie je plošný. Zhodnotil to dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký.

Ľudia by mali podľa neho dostať približne tú istú odmenu za odvedenú prácu. Odmena má byť naviazaná na to, čo si dokážu za peniaze zabezpečiť tam, kde žijú, priblížil minister.

„Je to citlivá otázka. Okrem plošného platového posunu smerom nahor je veľmi dôležité rozviazať ruky manažmentu škôl pre diferencované odmeňovanie učiteľov,“ povedal. Učitelia sa podľa Horeckého líšia v tom, že niektorí kvalitatívne aj kvantitatívne odvedú väčší kus práce ako iní pedagógovia. „A to je tiež motivačné pre ľudí, že keď sa snažia, tak sa to odrazí aj na ich plate,“ uviedol.

Podľa slov dočasne povereného šéfa rezortu školstva napríklad vo Fínsku nie sú učitelia finančne priemerne nadhodnotení, ale učiteľstvo je tam jedno z najatraktívnejších povolaní. „Fínski učitelia majú veľké uznanie v spoločnosti. Vo Fínsku ľudia veria na vzdelanie,“ priblížil. Ako doplnil, viac ako 30 rokov Slovensko nedávalo vzdelávanie na prvé miesto. „Začať treba pravdou, povedzme si, že takto to je a poďme ďalej. Fíni robili prvú reformu 20 rokov,“ povedal.

Reforma sa dá, ako tvrdí Horecký, napísať rýchlo, ale pripravenie podmienok, vzdelávanie na vysokých školách, tréningy pre učiteľov už trvajú dlhšie. „My zatiaľ pracujeme na kurikulárnej reforme, ktorá by mala dať priestor učiteľom aj žiakom, zároveň sme zriadili prvé regionálne centrá podpory učiteľov,“ vymenoval. Horecký uvažuje aj o strednom manažmente v školstve.