Neviete odstrániť odolnú špinu zo skla rúry? Na toto gazdinky nedajú dopustiť

Čistá kuchyňa je pre domácnosti nevyhnutná. Zatiaľ čo utieranie pultov a spotrebičov je zvyčajne stredobodom záujmu, sklo rúry je často prehliadané. Čisté a priehľadné sklenené dvierka rúry vám umožnia sledovať riad aj jedlo počas pečenia bez toho, aby ste museli otvárať dvierka rúry a riskovať stratu tepla, píše express.co.uk.

Čistenie skla rúry je dôležitým aspektom udržiavania zariadenia v dobrom prevádzkovom stave. Na konci dňa každý fŕkanec, rozliatie a nehoda, ku ktorej dôjde v rúre, zostane v rúre – a najmä na skle rúry – kým ho poriadne nevyčistíte.

Keďže nemôžete vyčistiť vnútro teplej rúry, na neporiadok sa ľahko zabudne, kým dojete jedlo a rúra vychladne. Výsledkom je, že špina, mastnota a špina sa môžu rýchlo nahromadiť a zničiť ich je nočnou morou.

Našťastie fanúšikovia pani Hinchovej využili sociálne médiá a podelili sa o svoje najlepšie tipy na čistenie skla rúry.

Veronica Hooper na facebookovej stránke Mrs Hinch Cleaning Tips požiadala o tipy, ako odstrániť pripálený tuk z dvierok rúry. Zo stovky komentárov, ktoré odpovedali na jej prosbu, väčšina uviedla, že na čistenie skla stačí tableta do umývačky riadu.

Carrie Leiper napísala:

„Tableta do umývačky riadu. Namočte do horúcej vody a potrite ňou dvierka. Bola som skeptická, ale je to skvelé."