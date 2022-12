Taliansko nakoniec umožní lodi s migrantmi zakotviť v Ravenne

Správa je prevzatá z agentúry AFP.

Humanitárna loď prevádzkovaná touto organizáciou sa ocitla v centre sporu medzi Talianskom a Francúzskom ešte v novembri, keď jej nová krajne pravicová talianska vláda pod vedením premiérky Giorgie Meloniovej zablokovala prístup do prístavov krajiny.

Dovedna 230 migrantom na palube v tom čase nakoniec po týždňoch strávených na mori umožnili vylodiť sa vo Francúzsku, čo zvýšilo napätie medzi oboma krajinami.

V utorok organizácia SOS Mediterranée uviedla, že loď Ocean Viking dostala povolenie zakotviť v talianskom prístave Ravenna na severovýchode krajiny - aj keď cesta tam zaberie „štyri dlhé dni plavby“.

After the rescue of 113 survivors, ITMRCC provided #OceanViking with a distant Place of Safety (La Spezia), urging the ship to proceed to the location. Few hours later, ITMRCC reassigned an even further port: Ravenna, 900NM away and up to 4 long days of navigation. pic.twitter.com/6A7cGF8kPw