Ruská armáda pri ostreľovaní Chersonu zasiahla pôrodnicu

V čase útoku sa v nej nachádzalo päť žien po pôrode. Nikto však nebol zranený. Podľa americkej spravodajskej televízie CNN o tom informoval námestník šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Tymošenko.

Vo svojom videostatuse na platforme Telegram Tymošenko podľa TASR vyhlásil, že ruská armáda ostreľovala objekt, kde sa „dnes narodili dve deti. Pred útokom lekári ukončili cisársky rez. V zariadení je päť žien, ktoré sú krátko po pôrode. Ako zázrakom nebol nikto zranený.“

Russians shelled a maternity ward in Kherson hospital.



Luckily, mothers, babies and doctors were in a shelter and were left unharmed. pic.twitter.com/ybcSMf2Xlf