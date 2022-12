Video: Toto je dôvod, prečo by ste mali ihličie zo stromčeka zaliať octom

Skutočný vianočný stromček dokáže lepšie vyčarovať príjemnú atmosféru ako umelý stromček, no prináša so sebou isté nevýhody. Patrí medzi ne aj nutnosť zbaviť sa stromčeka po Vianociach. Často stromčeky končia pri smetných košoch, niekedy sa dostanú k zvieratám v zoologických záhradách, no existuje ešte jeden spôsob, ako ich využiť. Skôr, ako sa zbavíte vášho stromčeka, uchovajte si časť jeho ihličia, pretože sa z neho dá vyrobiť fantastický prírodný čistiaci prostriedok.

Vo videu na sociálnej sieti TikTok Armen Adamjan vysvetlil, že všetko, čo potrebujete, je vianočný stromček a biely ocot. Armen vo videu jednoducho odrezal niekoľko konárov z vianočného stromčeka a potom ich pokrájal a vložil do vzduchotesnej nádoby.

Potom nádobu uzatvoril a nechal ihličie namočené v octe asi tri týždne. Podľa Armena je roztok pripravený na použitie, keď tekutina získa zlatohnedú farbu. Potom je potrebné ihličie precediť a vylúhovaný ocot naliať do prázdnej fľaše s rozprašovačom.

Adamjan hovorí, že tento prostriedok je ideálny na čistenie rôznych častí domu, ako sú kuchynské povrchy, podlahy a toalety, pretože má dezinfekčné vlastnosti. Podľa Armena ho však môžete použiť aj na tvrdé plastové časti interiéru vášho auta, ako je volant alebo vrchná časť prístrojovej dosky. Nielenže zabije choroboplodné zárodky a váš interiér bude vyzerať čistejšie, ale zanechá za sebou aj príjemnú lesnú vôňu.