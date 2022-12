Japonci oslavujú Vianoce netradične. Toto jedlo by ste na vianočnom stole iste nečakali

Avšak úplne posledná vec, ktorú by ste si zrejme na vianočnom stole predstavovali, je KFC. Presne toto však jedáva mnoho ľudí v Japonsku.

Nezvyčajná vianočná tradícia sa začala v 70. rokoch minulého storočia, keď manažér prvej japonskej pobočky Takeshi Okawara dostal vo sne slávnostnú myšlienku. Pomyslel si, že by bolo skvelé, keby americký reťazec ponúkol svojim japonským zákazníkom na sviatky party kýblik, píše portál ladbible.com.

Nápad dostal zrejme po tom, čo si vypočul, ako sa zahraniční zákazníci sťažujú, že na Vianoce ostanú bez moriaka, keďže v Japonsku sa tento sviatok tradične neslávi. Ide o to, že len veľmi malá časť japonskej populácie je kresťanská, len okolo jedného percenta, hoci v posledných rokoch tento sviatok nejakým spôsobom slávi čoraz viac ľudí.

Aj keď Okawara neplánoval zmeniť menu KFC na morčacie mäso, dospel k záveru, že sviatočné kura by bolo skvelou alternatívou a začal pracovať na svojom nápade. To nakoniec viedlo k tomu, čo sa preslávilo ako Kurisumasu ni wa Kentakkii alebo Kentucky na Vianoce. Stal sa z toho okamžitý hit.

Podľa Joonasa Rokku, docenta marketingu na Emlyon Business School vo Francúzsku, sa strhol šialenstvo, pretože sa zjavne túžili zapojiť do vianočnej akcie. Pre BBC povedal: „Vyplnilo to prázdnotu. V Japonsku nebola žiadna tradícia Vianoc, a tak prišlo KFC a povedalo, toto by ste mali robiť na Vianoce."

Gigant rýchleho občerstvenia teraz propaguje slávnostné kýbliky ako veľkú rodinnú aktivitu a ukazuje obrázky šťastných rodín, ktoré sa tlačia okolo nich. Neobsahujú len kuracie mäso a jeho rôzne podoby, ale aj koláč a víno. Propaguje ich, prirodzene, plukovník Sanders v mikulášskom obleku.

Kým ľudia v Japonsku sa nevedia na Vianoce nabažiť KFC, špekulovalo sa, že táto tradícia sa inde pravdepodobne neujme. Kevin Gillespie, šéfkuchár KFC v domovskom štáte reťazca Georgia, povedal, že by bol dosť nahnevaný, keby niekto navrhol KFC na Vianoce.

"KFC na Vianoce. Je to jedna z najzvláštnejších vecí, aké som počul," povedal. "Ak by si na štedrú večeru priniesol vedro vyprážaného kurčaťa, úprimne, bol by som naštvaný."

Profesor Rokka povedal, že táto nezvyčajná sviatočná tradícia je v konečnom dôsledku vedľajším produktom globalizácie. "Toto je ďalší znak globalizácie, kde sa spotrebiteľské rituály šíria do iných krajín a často sa prekladajú rôznymi spôsobmi," povedal.

Reťazec rýchleho občerstvenia zaznamenal v decembri raketový nárast japonských ziskov a odhaduje sa, že 3,6 milióna japonských rodín má v samotný veľký deň nejaké dobroty z KFC.