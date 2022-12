Putin a Lukašenko sa stretli dvakrát behom 24 hodín

Správa je prevzatá z britského denníka The Guardian, ktorý sa odvoláva na bieloruskú agentúru Belta.

Putin a Lukašenko sa stretli v utorok ráno v Petrohrade na pracovných raňajkách v Ruskom múzeu a takisto v pondelok večer na summite krajín Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ).

„Včera sme diskutovali o veľmi veľkom množstve otázok, a to nielen pri čaji, ale až do neskorého večera. Občas niektorým štátom trvá roky, kým prediskutujú toľko vecí za taký krátky čas. My sme si však za večer vyjasnili mnohé veci, keď sme pokračovali v našom rozhovore z Minska, keďže ten sa týkal hlavne ekonomiky. Som Vám vďační za to, že boli včera doriešené do konca mnohé otázky,“ cituje Belta Lukašenka.

Šéf Kremľa podľa Belty pozval Lukašenka následne na utorok na raňajky, aby hovorili o bilaterálnych vzťahoch i iných dôležitých záležitostiach. „Aj keď sme neustále v kontakte, občas sa objavia nejaké záležitosti. Tie musíme vyriešiť a prijať nevyhnutné kroky, aby sme to urobili efektívnym spôsobom,“ uviedol ruský prezident.

Putin a Lukašenko sa stretli aj 19. decembra v Minsku. Ukrajina toto stretnutie označila za „politické divadlo“.