Ako vyčistiť miazgu a ihličie, ktoré zostalo po sviatočnej výzdobe

Dobrou správou je, že existuje množstvo spôsobov, ako vyčistiť neporiadok, ktorý po vianočnej zeleni zostal. Existujú však aj niektoré bežné nástrahy, ktorým sa treba vyhnúť, ako aj zvláštne triky, ktoré vám môžu pomôcť zbaviť sa tohto znečistenia. Takto sa s tým ľahko popasujete.

Ako odstrániť miazgu

Existuje mnoho spôsobov, ako odstrániť miazgu z takmer akéhokoľvek povrchu, na ktorý sa dostane, ale kritická vec, ktorú treba zvážiť, je to, čo bude pre daný predmet bezpečné. Napríklad riedidlo na farby a minerálne liehoviny odstránia miazgu, ale je vhodné dať prednosť niečomu jemnejšiemu na použitie na pokožku.

Ako odstrániť miazgu z rúk

Oleje na varenie, ako je olivový, repkový a kokosový, tiež odstraňujú miazgu z pokožky. Svoju úlohu zvládnu aj mastné potraviny, ako je arašidové maslo, rovnako ako produkty osobnej starostlivosti na báze oleja, ako je krém na ruky alebo odstraňovač make-upu. Alebo vyskúšajte dezinfekčný gél na ruky. Alkohol a produkty na báze alkoholu, ako je dezinfekcia rúk alebo odlakovač na nechty, sú tiež skvelé na odstránenie lepkavej šťavy z rúk. Najmä dezinfekčný prostriedok na ruky je inteligentnou voľbou pre túto prácu, pretože je v súčasnosti všadeprítomný.

Ako odstrániť miazgu z exteriéru auta

Keď sa miazga dostane na auto, je dôležité použiť produkty, ktoré nezničia lak. Riedidlo na farby by napríklad nebolo dobrou voľbou. Sprejové odstraňovače hmyzu a dechtu môžu vykonať dvojitú úlohu pri bezpečnom odstránení miazgy auta. Gélový dezinfekčný prostriedok na ruky je ďalšou dobrou možnosťou na odstránenie miazgy.

Končekmi prstov rozotrite dezinfekčný prostriedok na miazgu, k rozpusteniu dôjde takmer okamžite. Prejdite oblasť vlhkou handričkou z mikrovlákna, aby ste odstránili zvyšky dezinfekčného prostriedku na ruky.

Ako odstrániť miazgu z vlasov alebo srsti

Miazga z vianočného stromčeka sa môže dostať kdekoľvek, aj na vlasy alebo na srsť domáceho miláčika. Ak sa tak stane, nie je potrebné hneď brať do rúk nožnice a vystrihovať kusy lepkavých vlasov.

Siahnite radšej po niektorom z olejov, ktoré fungujú na odstránenie miazgy z pokožky a použite malé množstvo na uvoľnenie miazgy z vlasov. Pomocou prstov rozpracujte olej v smere rastu vlasov, aby ste ich nezamotali alebo nepolámali, a po rozpustení miazgy dobre umyte šampónom, aby ste odstránili olej.

Ako odstrániť miazgu z rohoží, kobercov a čalúnenia

Počas prepravy a nastavenia môžu vianočné stromčeky, vence a vlákna girlandy zanechávať šťavu na povrchoch potiahnutých látkou, ako sú autokoberce, látkové autosedačky, koberce a čalúnený nábytok, radí portál bhg.com. Alkohol alebo produkty ako dezinfekčné prostriedky na ruky, ktoré obsahujú vysokú koncentráciu alkoholu, môžu tiež bezpečne odstrániť šťavu z tkanín.

Ako odstrániť opadané ihličie

Maximalizujte výkon svojho vysávača

Pred použitím vysávača na čistenie ihličia vyprázdnite nádobu alebo vrecko. Ihličie je objemné a vysávač bude fungovať lepšie, ak začnete s prázdnym vreckom.

Správny spôsob vysávania ihličia a konfiet

Lepkavé ihličie dokáže na vysávači napáchať veľa nepríjemností, no nemusíte sa vyhýbať vysávaniu ihličia. Ak chcete použiť vysávač na odstránenie ihličia, vymeňte klasický nadstavec za taký, ktorý umožní ihličiu putovať priamo do vrecka alebo nádoby bez prekážok. Použitie štandardného kefového nadstavca bude mať za následok uviaznutie ihiel vo štetinách. To isté platí pre vysávanie konfiet.

Vyberte správnu metlu

Ak nechcete použiť na ihličie vysávač, najlepšou alternatívou je gumená metla. Vyhnite sa používaniu tradičných zmetákov, pretože ihly potiahnuté miazgou sa na nich prilepia. Metla s gumovými štetinami vám umožní ľahko zamiesť lepkavé ihličie. Gumové metly je možné použiť na koberce, ako aj na tvrdé podlahy a vonkajšie povrchy.

Lepiaci valček na ihličie

Priľnavé valčeky určené na zbieranie chlpov a vlasov z odevov tiež dobre fungujú pri odstraňovaní ihličia z iných látok, ako je napríklad čalúnený nábytok. Použitie štandardných valčekov na žmolky však môže byť únavné na veľkých plochách, a preto môže byť užitočné použiť nadrozmerný valček na žmolky alebo valček s extra dlhou rukoväťou.