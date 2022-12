Lekár varuje pred populárnym účesom. Takto prídete o vlasy

Obľúbený účes je tesný, uhladený a elegantný. Ani vlások z neho nemôže trčať. Môže však spôsobiť zdravotné nepríjemnosti. Odborníci tvrdia, že tento konkrétny štýl môže spôsobiť vypadávanie vlasov, známe pod názvom trakčná alopécia.

Ide o to, že príliš tesné účesy spôsobujú napätie vo vlasovej cibuľke, čo môže mať za následok vypadávanie vlasov. Postupom času môže nakoniec vyčerpať rastový potenciál samotného folikulu až do takej miery, že vlasy už nenarastú, informuje metro.co.uk.

Doktor Daniel Ness, vedúci chirurg na transplantáciu vlasov na Harley Street Hair Clinic, povedal:

„Mnohé účesy môžu spôsobiť vypadávanie vlasov, ale najmä chvosty a drdoly, pevné vrkoče a predlžovanie vlasov. Zatiaľ čo nosenie vlasov v tesnom drdole alebo cope raz za čas nespôsobí žiadne dlhodobé škody, opakované nosenie v tomto štýle môže časom poškodiť vlasové folikuly. Pevné drdoly a chvosty môžu často ťahať vlasy priamo od korienkov, čo spôsobuje poškodenie folikulu a následné zjazvenie. Toto zjazvenie nakoniec zastaví produkciu vlasov.“

Pred časom varovala pred následkami tohto účesu aj TikTokerka zaoberajúca sa štýlom a vlasmi. Na sociálnej sieti vydala varovanie pre ostatných fanúšikov. Upozornenie adresovala fanúšičkám, ktoré nosili rovnaký účes: "Všetkým mojim dievčatám, ktoré celé leto nosili pevný drdol Hailey Biebera teraz im vypadávajú a ustupujú vlasy.” Vo videu, ktoré prekonalo viac ako 109 000 zhliadnutí, tvrdila, že jej „detské vlásky” neexistujú po tom, čo niekoľko týždňov nosila elegantný účes.

Trendový drdol je dokonalým príkladom účesu, ktorý pri pravidelnom používaní môže zapríčiniť trakčnú alopéciu. Vlasové folikuly sú účesom, ktorý ťahá vlasy na spánkoch, vystavené veľkému napätiu. Doktor Ness vysvetlil, ako spoznať prvé príznaky:

„Ak často nosíte vlasy takto pevne stiahnuté, prvým príznakom vypadávania vlasov môžu byť polámané vlasy okolo línie vlasov alebo rednutie vlasov okolo spánkov, známe ako frontálne alebo parietálne vypadávanie vlasov. Jednou z hlavných príčin trakčnej alopécie je udržiavanie a dodatočná hmotnosť predlžovaných vlasov. Ak používate systémy na predlžovanie vlasov, odporúčame, aby ste si nechali čas na predlžovanie vlasov, aby sa vlasy mohli zotaviť a udržiavať."

Ako sa vyhnúť trakčnej alopécii?

Lekár potvrdil, že najlepšie by bolo úplne zabudnúť na tento populárny účes. No ako ho nosiť a zároveň obmedziť škody? Dr. Daniel Ness pre Metro povedal: „Ak chcete pokračovať v úprave vlasov týmto spôsobom, mali by ste zvážiť spôsoby, ako minimalizovať čas, počas ktorého sú vaše vlasové folikuly pod napätím.” Dá sa to dosiahnuť tak, že niekedy skúsite voľnejší účes alebo aspoň doma budete nosiť vlasy rozpustené alebo vo voľnom nízkom cope.

Chemické látky a teplo môžu tiež spôsobiť trakčnú alopéciu, takže sa im, keď je to možné, vyhnite, radí Dr. Ness.

Zachyťte trakčnú alopéciu v počiatočnom štádiu

Ak ste tieto účesy nosili neustále a už ste si začali všímať rednutie vlasov alebo okruhy vypadnutých vlasov, potom to nie je ideálne. "Trakčná alopécia sa dá zvrátiť iba vtedy, ak sa zachytí dostatočne skoro a vlasové folikuly neboli trvalo poškodené," vysvetľuje doktor Ness.

Ak sa trakčná alopécia nelieči a pokračuje, môže to viesť k trvalej strate vlasov, čo by si vyžadovalo transplantáciu vlasov.

Počiatočné štádium trakčnej alopécie naznačujú niektoré príznaky. Ide o začervenanie, bolestivosť alebo štípanie pokožky hlavy, hrbole alebo hnisavé pľuzgiere na pokožke hlavy, svrbenie a šupinatenie alebo folikulitídu, teda zápal vlasových folikulov.

Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, zvážte zmenu alebo úpravu účesu, aby ste predišli akémukoľvek nezvratnému poškodeniu vlasových folikulov. Ak máte obavy z trakčnej alopécie a niektorého z týchto príznakov, mali by ste sa poradiť s odborníkom na vlasovú kliniku, ktorá vám bude vedieť poradiť o možnostiach liečby.

Možnosti liečby alopécie sú pomerne obmedzené

Najlepším riešením je úplne sa vyhnúť príliš stiahnutým účesom, aby sa vlasy zotavili. Noste vlasy dole alebo, ak si ich musíte dať hore, zopnite ich voľne. Ak pociťujete akúkoľvek bolesť pri česaní vlasov, je veľmi pravdepodobné, že to môže poškodiť pokožku hlavy.

Ak vyhýbanie sa týmto účesom nefunguje a stále máte problémy, mali by ste navštíviť odborníka na vlasy alebo dermatológa a poradiť sa o možnostiach liečby. V miernejších prípadoch vyskúšajte na posilnenie vlasov antifungálne šampóny alebo doplnky s vitamínom B komplex, ako je biotín.

"V miernych prípadoch a v závislosti od symptómov vám môže byť predpísaný lokálny minoxidil na rast vlasov, perorálne antibiotiká na prevenciu infekcie v akýchkoľvek otvorených vredoch a lokálne steroidy alebo injekčné kortikosteroidy na zníženie opuchov," dodal pre metro.co.uk doktor Daniel Ness. Ak trakčná alopécia postúpi do závažnejšej úrovne, môže byť potrebná transplantácia vlasov, aby sa vlasová línia zmenila a vrátila sa do pôvodného tvaru. Po liečbe trakčnej alopécie vlasy často dorastú po šiestich mesiacoch. V závažnejších prípadoch to môže trvať približne rok.