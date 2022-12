Podozrivý zo streľby v Paríži povedal, že "patologicky" nenávidí cudzincov

Muž podozrivý zo zastrelenia troch Kurdov v Paríži pred vianočným víkendom povedal vyšetrovateľom, že v to piatkové ráno sa vydal do ulíc zabiť migrantov alebo cudzincov a potom si mienil vziať život. Dodal tiež, že k cudzincom cíti "patologickú" nenávisť. V nedeľu o tom informovala parížska prokuratúra, na ktorú sa odvolali tlačové agentúry AP a AFP.

Polícia ho na mieste zatkla a potom v sobotu odovzdala do rúk psychiatrov. Jeho meno úrady nezverejnili. Ak ho z psychiatrie prepustia, budú mu hroziť obvinenia z rasisticky motivovaných vrážd, pokusov o vraždy a násilia spáchaného strelnou zbraňou.

Prokuratúra v nedeľnom oznámení uviedla, že podozrivý povedal vyšetrovateľom, že obrat v ňom nastal po vlámaní do jeho domu v roku 2016, keď sa „v ňom nenávisť voči cudzincom zmenila na úplne patologickú“, ako to sám nazval.

Predvianočná streľba v rušnej parížskej štvrti otriasla kurdskou komunitou a rozhnevala ju. Zároveň vyvolala obavy zo zločinov z nenávisti v čase, keď vo Francúzsku a v celej Európe silnejú hlasy krajnej pravice a dostávajú sa v politike do popredia.

Podozrivý uviedol vyšetrovateľom, že v to ráno streľby sa najprv vybral so zbraňou na parížske predmestie Saint-Denis, kde chcel zabíjať cudzincov. Potom si to rozmyslel a išiel ku Kurdskému kultúrnemu centru v Paríži, ktoré sa nachádza blízko bydliska jeho rodičov, informovala prokuratúra.

Tam spustil paľbu na jednu ženu a dvoch mužov, potom vošiel do kaderníctva, vedeného Kurdmi, na druhej strane ulice. Tam začal strieľať na troch mužov. Jednému zo zranených mužov v kaderníctve sa podarilo útočníka zastaviť a zadržiavať až do príchodu polície.

Strelec vyšetrovateľom povedal, že svoje obete nepoznal, a všetkých „neeurópskych cudzincov“ označil za svojich nepriateľov.

Dvaja zo zranených boli aj v nedeľu stále hospitalizovaní so zraneniami nôh.

Vyšetrovatelia skúmajú mužov počítač a mobil, ale zatiaľ nenašli žiadne potvrdené prepojenia na extrémistickú ideológiu.

Príslušníci kurdskej menšiny vo Francúzsku a aktivisti proti rasizmu v sobotu spoločne demonštrovali, aby prejavili žiaľ a hnev. Toto zhromaždenia bolo prevažne pokojné, pochodujúci niesli portréty obetí.

Niektorí mladí ľudia hádzali predmety a podpaľovali autá aj smetné koše a polícia použila slzotvorný plyn na rozohnanie davu. Hovorca Kurdskej demokratickej rady vo Francúzsku povedal, že násilnosti sa začali po tom, čo sa objavilo auto s ľuďmi mávajúcimi tureckou vlajkou. Niektorí pochodujúci niesli vlajky Strany kurdských pracujúcich (PKK).