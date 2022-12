Video: Pred 30-tkou zo mňa bola milionárka. Bez týchto 7 pravidiel nezbohatnete

TikTokerka Hannah Chanová o sebe tvrdí, že jej na bankovom konte svieti prinajmenšom sedemciferná suma, ktorá sa tam však neocitla náhodou. Blogerka si podľa vlastných slov zarobila milióny ešte pred dovŕšením 30-tky, k čomu jej pomohlo aj 7 pravidiel, ktorými sa riadi každý deň.

„Slová, aké používate, keď o sebe hovoríte, sú buď liekom alebo jedom,“ začína vo videu Chanová. Podľa nej negatívne vyjadrovanie sa o sebe vedie k osvojeniu si nepríjemného obrazu o sebe samom. Takýmto myšlienkam a takémuto jazyku sa preto vyhnite.

Ak sa chcete zaradiť do klubu milionárov, podľa TikTokerky musíte zmeniť aj prístup k peniazom. „Musíte sa naozaj presvedčiť o tom, že si zaslúžite zarábať viac, a to ešte predtým, ako sa to stane realitou,“ radí.

K zbohatnutiu vedú aj malé zmeny v okolí. Zariaďte si preto domácnosť tak, aby pôsobila luxusným dojmom.

Ďalšie pravidlo Hannah označuje ako „byť – robiť – mať“. „Ak chcete niečo mať, napríklad milión dolárov, musí sa z vás stať človek, ktorý zarába milión dolárov. Položte si otázku – ako myslí a ako sa správa tá miliónová verzia mňa,“ radí Chanová.

Pri veľkých nákupoch by ste mali zvažovať, či ide o investíciu, alebo len útratu. Kurz, ktorý vás naučí niečo nové, môžeme označiť ako investíciu, zatiaľ čo kabelka od návrhára je len útrata.

Tým, ktorí vlastnia spoločnosť alebo sa živia ako živnostníci, Chanová radí účtovať poplatky klientom v závislosti od výsledkov, a nie od odpracovaných hodín. „Ak aj máte vysokú hodinovú sadzbu, deň má stále len 24 hodín, takže toto vás obmedzuje,“ vysvetľuje milionárka.

Ako posledné Chanová zdôrazňuje niečo, čo vám o bohatých ľuďoch povie len málokto, a síce že s pribúdajúcimi peniazmi človek neraz stráca priateľov. „Každý jeden úspešný človek, ktorého poznám, v procese prišiel o priateľov,“ dodáva Hannah.