Zdá sa vám, že nabíjanie mobilu nemá konca-kraja? Pravdepodobne to robíte zle

V porovnaní s batériami, ktoré sa vyrábali pre mobilné telefóny v minulosti, sú tie dnešné oveľa menej trvácne. Ich výdrž však často skracujú aj samotní používatelia nesprávnym nabíjaním. Týka sa to najmä vlastníkov iPhonov.

Jednou z najvýraznejších chýb pri nabíjaní mobilu typu iPhone je nabíjanie batérie na 100 percent, čo potvrdzuje nejeden výskum. Tento krok obmedzuje životnosť lítium-iónovej batérie a počet cyklov nabíjania.

Odporúčania o tom, do koľkých percent treba nabíjať batériu iPhonov, sa líšia, no vo všeobecnosti sa dá povedať, že čím menej percent má na konci nabíjania batéria, tým menej jej to škodí.

Ideálne percento sa pohybuje okolo čísla 80. Ak ste zvyknutí nabíjať viac, batéria vytvorí vyššie napätie, čo jej môže ublížiť.

Vyhnite sa turbo nabíjaniu

Expresne rýchle „turbo“ nabíjanie iPhonu nie je dobrá voľba, ak chcete, aby vám batéria čo najdlhšie vydržala. Nabíjačky prispôsobené na takýto typ nabíjania zvyšujú množstvo wattov privádzaných do batérie, čím zároveň zvyšujú jej napätie a teplotu. To sú dva faktory, ktoré jej najväčšmi skracujú životnosť.

Ak chcete naďalej využívať turbo nabíjačky, použite ich len vtedy, keď je mobil vybitý na menej ako 50 percent a len na krátky čas. Určite nenechávajte mobil zapojený do takejto nabíjačky po celú noc.

Nepoužívajte ho pri nabíjaní

Nabíjanie mobilu nikdy netrvá tak dlho, aby ste nemohli počkať, kým začnete znovu používať mobil. Preto sa manipulácii s ním pri nabíjaní radšej vyhnite, pretože okrem skrátenia životnosti batérie by to mohlo viesť k prerušeniu nabíjacieho cyklu, a to najmä pri hraní hier alebo pozeraní videí, ktoré sú náročné na procesor.

Držte ho v chlade

Aby vám batéria vydržala čo najdlhšie, snažte sa ju vždy udržiavať v chladnom prostredí. Takto jej predĺžite život, ale aj zlepšíte funkcionalitu svojho iPhonu.

Pri nabíjaní uložte mobil do dobre vetraného priestranstva a pre maximálnu mieru bezpečnosti ho vyberte z obalu. Ak ho nechávate nabíjať počas celej noci, rozhodne ho neklaďte pod vankúš alebo na horúce povrchy.