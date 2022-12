Kedy sa v skutočnosti narodil Ježiš? Dátum, ktorý oslavujeme, nemusí byť autentický

Dnes vieme, že Ježiš Nazaretský bol židovský prorok a náboženský vodca z prvého storočia nášho letopočtu. Hebrejská Biblia predpovedala jeho príchod medzi smrteľníkov ako Božieho Syna. Vďaka tomu si vyslúžil titul „Kristus“, teda pomazaný.

Kresťania na celom svete si pripomínajú narodenie Ježiša 25. decembra, pričom tento dátum sformoval aj spôsob, akým sa dnes počítajú dni a roky. Toto tradičné mytologické vnímanie by však podľa vedcov nemuselo súvisieť s realitou.

Rok nula neexistuje

Gregoriánsky kalendár, aký sa využíva aj na Slovensku, ráta roky od momentu narodenia Krista. Tento pomyselný „rok nula“ však v skutočnosti neexistuje, a ak by aj existoval, Ježiš sa počas neho nenarodil.

Kánonické evanjeliá podľa Matúša a Lukáša ponúkajú rozdielny pohľad na historické udalosti obklopujúce narodenie Mesiáša. Obidva pritom boli spísané asi o jednu celú generáciu neskôr. Matúš píše, že Ježiš sa narodil v Betleheme v čase vlády Herodesa Veľkého, zatiaľ čo Lukáš udáva, že k jeho narodeniu došlo počas sčítania ľudu v čase, keď bol rímsky aristokrat Cyrenius vládcom Sýrie.

Problém je ten, že tieto dve udalosti sa s najväčšou pravdepodobnosťou odohrali s istým časovým odstupom. K sčítaniu ľudu došlo okolo roku 6 nášho letopočtu, zatiaľ čo Herodes zomrel o 7 až 10 rokov skôr.

Okrem sčítania ľudu organizovaného v čase vlády Cyrenia v Sýrii prebehlo ešte niekoľko ďalších včasnejších sčítaní, ale vedci sa častejšie odvolávajú na obdobie vlády Herodesa, podľa ktorého by sa Ježiš mohol narodiť asi v roku 6 až 4 pred naším letopočtom. Lukášovo evanjelium by v takom prípade mohlo hovoriť o čase pred zasadnutím Cyrenia do vlády, hoci takáto interpretácia Písma dodnes nie je istá.

Akademická obec diskutuje aj o tretej teórii narodenia Krista, ktorá sa odvíja od zjavenia Betlehemskej hviezdy. Podľa mnohých mohlo ísť o skutočnú kométu, ktorá prelietala nad Zemou okolo roku 5 pred naším letopočtom.

Prečo práve 25. december?

Oslavy narodenia Krista sa ujali až po niekoľkých storočiach od založenia kresťanstva. Veľká noc a sviatok Zjavenia Pána (Traja králi) sa slávia od 2. storočia, najstaršia dochovaná zmienka o oslave narodenia Krista pochádza z 3. storočia, keď ju vo svojich spisoch spomenul Riman Hippolytus.

Prešlo niekoľko ďalších desaťročí, kým sa v kresťanskej tradícii udomácnili sviatky dnes známe ako Vianoce. Súčasne s ustálením týchto osláv vznikli aj dohady o tom, či Štedrý deň skutočne pripadá na 25. decembra alebo iný dátum. S určitosťou vieme povedať len to, že sa Mesiáš narodil v zime alebo na jar, no dôkaz o presnom dátume nejestvuje ani v kánonických, ani v nekánonických evanjeliách.

Približne v 13. storočí si kresťania všimli súvislosť medzi narodením Krista a pohanským sviatkom narodenia Slnka (Natalis Solis Invicti), ktorý pripadá na obdobie po zimnom slnovrate. V tejto súvislosti sa ujal dátum 25. december ako charakteristický míľnik pre obidva obrady.