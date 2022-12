Evanjelický biskup Čop: Želám ľuďom chuť a odvahu pomáhať druhým

Ľudia niekedy aj vidia potrebu pomoci druhým, ale buď na to nemajú chuť alebo odvahu. V rozhovore so spravodajkyňou TASR to povedal biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) v Česku a farár slovenského zboru ECAV v Prahe Marián Čop.

V ťažkej dobe, ktorú žijeme, je podľa neho dôležité zachovať si pokoj i vieru. „Tá doba, keď si budeme musieť siahnuť hlbšie do peňaženiek a mnoho vecí bude stáť viac, ako sme boli zvyknutí, bude ešte trvať. Lenže to je život, ktorý súvisí s mnohými otázkami, ktoré my nevieme ovplyvniť,“ povedal Čop.

Napriek všetkému, čo nás obklopuje, ťaží a s čím zápasíme, sme podľa jeho slov stále v rukách Božích. Nie je dôležité, či si môžeme dovoliť všetko to, čo pred dvomi alebo tromi rokmi, myslí si farár. Oporou do života má byť ľuďom Božia milosť, ktorej sa im podľa jeho slov dostáva každý deň.

To je hlavné vianočné posolstvo evanjelického duchovného, ktorý už viac než desať rokov pôsobí v Prahe, kde býva so svojou rodinou. Na Vianoce sú pre nich podstatné služby Božie. Tie sú v tomto čase trochu iné než počas roka. Čop s úsmevom hovorí, že musí veriacim najprv pripomenúť, ako bude slávnosť prebiehať. Prvý sviatok vianočný je v chráme špecifický napríklad odlišným predspevom, ktorý sa spieva len raz v roku.

Zdôraznil, že pre evanjelikov je z vianočných sviatkov prioritou práve 25. december. Veriaci sa ráno stretávajú na službách Božích a potom majú s rodinou slávnostný obed. „U nás v rodine je zvyk, že na prvú slávnosť vianočnú sa nikam nechodí. Je to výlučne záležitosť, ktorá sa má prežívať doma v rodine,“ povedal Čop. Dodal, že aj jeho viedli rodičia k tomu, aby tento deň vnímali predovšetkým vnútorne, preto malo byť doma ticho a pokoj.

Rozdiel v prežívaní vianočných sviatkov na Slovensku a v Prahe je podľa neho najmä v tom, že v hlavnom meste Česka je veľa iných možností, ako sviatočný čas stráviť, vrátane napríklad kultúrneho programu. Nemyslí si však, že by sa zmenilo vnímanie Vianoc v čase. „Tá hlavná zvesť je stále rovnaká. Možno sa menia formy a spôsoby, ako si to ľudia pripomínajú, ale to nevidím ako niečo podstatné,“ tvrdí evanjelický zborový farár.

Spoločnosť sa podľa neho vyvíja a ľudia hľadajú rôzne formy slávenia, ktoré sú im blízke. "Kresťania si predsa narodenie Pána Ježiša pripomínali od začiatku inak, než ako si ho pripomíname my dnes. Ja v tomto vidím istý progres. Nemôžeme sa vracať k tomu, čo bolo. Musíme brať realitu, aká je, využívať formy, ktoré sú ľuďom blízke a do nich vnášať zvesť o narodení Božieho Syna,“ priblížil svoj pohľad na súčasné prežívanie vianočných sviatkov evanjelický duchovný Marián Čop.