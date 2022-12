Video: Tínedžerovi hrozí, že príde o pažerák. S kamarátmi sa stavil o 10 eur

17-ročného Belgičana hospitalizovali s popáleninami pažeráka po tom, ako sa snažil napodobniť svetoznáme video, v ktorom muž predstiera, že pije pohár bielidla. Nápadu podľa denníka Daily Mail predchádzala stávka s kamarátmi, ktorí mladíkovi sľúbili 10 eur, ak sám vypije žieravinu.

Tínedžer sa inšpiroval virálnym videom z roku 2009, v ktorom americký bloger Jordan Thornsburg predstiera, že pije bielidlo. Chcel tak parodovať vtedajší trend, keď sa mladí natáčali pri pití mlieka z galónovej (3,78 litra) nádoby.

Vo videu Thornsburg predstiera, že vracia krv, pričom v skutočnosti ide o červenú napodobeninu. Belgický študent si však neuvedomil, že ide o inscenáciu. Vedenie školy, kde mladík študuje, potvrdilo, že jeho stav je vážny a hrozí mu vyoperovanie celého pažeráka. Študent mal vypiť niekoľko hltov bielidla.

„Aj vypitie niekoľkých mililitrov bielidla, napríklad 10 až 15 mililitrov, môže byť smrteľné,“ vysvetľuje toxikológ Leuvenskej univerzity Jan Tytgat. Ten ďalej tvrdí, že riziko ohrozenia života je najvážnejšie v prípade, že bielidlo prenikne do žalúdka, kde sa zmieša so žalúdočnou kyselinou.

K prípadu sa vyjadril aj autor pôvodnej inscenácie Thornsburg, podľa ktorého šlo zo strany Belgičana o hlúpy nápad. Podľa vlastných slov bol pri nahrávaní videa presvedčený o tom, že divákom bude zrejmé, že ide o zahranú scénku. „Chcel som, aby to bolo taká fraška, až to bude vtipné,“ hovorí bloger. „Malo to byť vopred dohodnuté a potom zábavné a smiešne, v žiadnom prípade to nemalo pripomínať reálnu situáciu,“ dodáva.