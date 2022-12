Klimatológovia: Zimy sú čoraz teplejšie, no ľudia môžu stále zažiť biele Vianoce

Počet dní so snehovou prikrývkou je v strednej Európe čoraz nižší, neznamená to však, že ľudia už nezažijú mrazivé zimy a "biele Vianoce". Pre TASR to uviedli klimatológovia z poľského Meteorologického a hydrometeorologického inštitútu vo Varšave (IMGW-PIB).

Odborníci na klímu Dawid Biernacik a Michal Marosz upozorňujú, že zimy v strednej Európe môžu byť každý rok iné – chladné, ale i teplejšie. Práve december, keď ľudia slávia vianočné sviatky, je podľa nich charakteristický „výraznou premenlivosťou teplotných podmienok". Upozorňujú však, že systematické otepľovanie planéty Zem a s ním súvisiaci konštantný nárast teploty neznamená, že zimy v strednej Európe budú už navždy bez mrazu a snehu. Na otázku, či boli „biele Vianoce" v Európe naozaj pravidlom alebo či ide len o mýtus, klimatológovia odpovedajú, že v minulosti bolo počasie na Vianoce skutočne chladnejšie, než v súčasnosti. Uvádzajú napríklad, že v 60. rokoch minulého storočia sa v Poľsku na Vianoce nízke teploty vyskytovali častejšie, no od začiatku 21. storočia tam zaznamenali len štyri skutočne studené decembre – posledný v roku 2010. Za príčinu čoraz zriedkavejších „bielych Vianoc" odborníci označujú globálne otepľovanie spôsobené najmä klimatickou zmenou a vysokými emisiami skleníkových plynov. „Veda disponuje mnohými dôkazmi o tom, čo globálne otepľovanie spôsobuje. Ľudia môžu tento trend zvrátiť tým, že obmedzia používanie fosílnych palív a tým znížia tempo otepľovania vzduchu, no neznamená to, že budeme automaticky svedkami častejších zasnežených Vianoc," vysvetlili Biernacik a Marosz. Klimatológovia zároveň predpovedajú, že v budúcnosti sa bude planéta Zem s najväčšou pravdepodobnosťou naďalej otepľovať, sviatočných dní so snehovou prikrývkou bude stále menej, bude tenšia a neudrží sa dlho.