Pri požiari v ruskom meste Kemerovo zomrelo 20 ľudí

V čase príchodu hasičov k jednoposchodovej drevenej budove zo strechy šľahali plamene. Podľa predbežných informácií požiar spôsobil nesprávny spôsob vykurovania a úrady začali trestné stíhanie pre spôsobenie smrti z nedbanlivosti.

V budove sa podľa ministerstva pre mimoriadne situácie nachádzal buď „súkromný dom dôchodcov“ alebo „sociálny útulok“, uviedla ruská agentúra Meduza. V budove bol oficiálne sklad krmiva pre hospodárske zvieratá. Toto označenie vidno aj na záberoch z hasenia, ktoré zverejnilo ministerstvo.

In the #Russian city of #Kemerovo, at least 11 people died as a result of a fire in an illegal nursing home.



The area of ​​the fire is 180 square meters, it has been assigned an increased rank of complexity. pic.twitter.com/KIGIcIfUxE