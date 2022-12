Na nádvorie fínskeho veľvyslanectva v Moskve niekto hodil kladivá

Žiadosť prišla po tom, čo maskované osoby tento týždeň hodili na nádvorie fínskeho veľvyslanectva niekoľko kladív. Správa je prevzatá z agentúry Reuters.

Fínske ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že pri incidente nikto neutrpel zranenia a nebola poškodená ani budova.

Na platforme Telegram sa objavil videozáznam zachytávajúci skupinu približne desiatich ľudí, ako bežia k budove veľvyslanectva a cez plot prehadzujú niekoľko veľkých tupých kladív. Agentúra Reuters však uviedla, že sa jej bezprostredne nepodarilo preveriť autenticitu záberov.

In #Moscow, a group of Z-patriots in balaclavas threw sledgehammers at the building of the #Finnish Embassy.



In November, a video of Yevgeny Prigozhin's company "Concord" handing over a bloody sledgehammer in a violin case "to be sent to the European Parliament" appeared online. pic.twitter.com/njovDCjhIs