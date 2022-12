Kollár: Ak sa má Fico vrátiť, je jedno, či to bude v júni, septembri alebo februári

V TASR TV to povedal predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Prezidentka by podľa neho mohla dočasnú vládu Hegera pod svojou kontrolou ponechať až do termínu riadnych parlamentných volieb, ale rozhodla sa inak. „Dala nám nejaké noty a keď ich nesplníme, vládu odvolá. Ak nepripravíme do leta predčasné voľby, tak vymenuje úradnícku vládu,“ konštatoval Kollár. „Rešpektujem cestovnú mapu, zadanie od pani prezidentky,“ dodal.

Ak by parlamentné strany dokázali nájsť politickú vôľu a nazbierali 76 podpisov pod vznik novej vlády na báze aktuálneho parlamentu, prezidentka by to podľa neho musela rešpektovať. Táto možnosť však podľa Kollára v tejto chvíli už nie je reálna. „K tomuto momentu už neplatí, že SaS chce rokovať o novej parlamentnej väčšine,“ uviedol.

Sme rodina bola podľa neho až do odvolania Hegerovej vlády korektným koaličným partnerom a jej poslanci tvorili väčšinu z dvoch desiatok zákonodarcov, ktorí hlasovali proti vyhláseniu nedôvery vláde. Cenou za to bol odchod troch členov poslaneckého klubu. „Urobili to korektne, najprv vystúpili a až potom boli ochotní hlasovať proti vláde,“ pripomenul Kollár.

Podarilo sa však nájsť dostatok poslancov na schválenie zákona o štátnom rozpočte na budúci rok. „Každý nejako ustúpil,“ konštatuje Kollár. „Rozpočet je dôležitý, aby sme vedeli doručiť pomoc pre ľudí,“ povedal s tým, že každá strana by si zo svojho uhla pohľadu vedela predstaviť štátny rozpočet aj inak.

Príčinou pádu vlády boli podľa neho dlhoročné spory medzi OĽANO a SaS. „Animozita bola taká silná, že to vyústilo do pádu Matovičovej vlády, ale bývalý premiér ostal na poste ministra financií. Potom to eskalovalo ďalej a vyústilo to do toho, že v septembri SaS opustila vládnu koalíciu. Vláda sa tak dostala do menšinovej pozície. Teoreticky sme boli odvolateľní kedykoľvek,“ upozornil Kollár.

Napriek tomu sa podľa neho podarilo presadiť dôležitú legislatívu. „Od leta sme napriek tomu prijali prakticky všetky zákony. Teraz sme sa zasekli na rozpočte a na tom, že SaS sa spolu s opozíciou rozhodla povaliť vládu. Ale je to logické vyústenie všetkých tých škriepok a hádok,“ poznamenal.

Ani z tohto dôvodu podľa Kollára nemá zmysel vracať sa k úvahám o vytvorení novej vlády na rovnakých princípoch, aké mala predchádzajúca. „Myslieť si, že sme nedokázali spolu vládnuť tri roky, povalíme vládu a potom znova tú istú obnovíme, to je cirkus alebo psychiatria. Tento cirkus musí zmiznúť. Som za to, aby sa ľudia rozhodli vo voľbách. A pevne verím, že majú dostatok rozumu, aby sa rozhodli,“ zhrnul.

Strašenie ľudí možnosťou návratu expremiéra a lídra Smeru-SD Roberta Fica k moci je podľa neho nerozumné. „Ak sa má Fico vrátiť, je jedno, či to bude v júni, septembri alebo februári. Okrem toho, pri pohľade na preferencie to nevyzerá na to, že by mal zostavovať vládu,“ uzavrel Kollár.