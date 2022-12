Východné Slovensko získa vďaka opcii ďalších päť elektrických Panterov

Prostredníctvom opcie k projektu deviatich kusov elektrických jednotiek (EJ) pre východné Slovensko, ktorú podpísali v piatok, získa ZSSK ďalších päť kusov EJ typu Panter. Vozidlá budú jazdiť na východnom Slovensku a zvýšia tak komfort cestovania verejnou osobnou dopravou. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

„Som veľmi rád, že začíname reálne čerpať prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR. Toto je vôbec prvý projekt spadajúci pod ministerstvo dopravy, ktorý má podpísané financovanie z plánu obnovy. Chceme vyčerpať maximum prostriedkov, ktoré nám boli pridelené, a toto je prvý krok k naplneniu tohto cieľa,“ uviedol poverený minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) po podpise financovania s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom ZSSK Romanom Koreňom.

„Ďalších päť kusov elektrických jednotiek je signálom, že to s modernizáciou vozidlového parku ZSSK myslíme vážne. Prispievame k zvýšeniu kvality prepravy opäť na východe Slovenska, kde sa už čoskoro dočkajú prvých nových elektrických jednotiek,“ doplnil Koreň.

Projekt nákupu piatich kusov EJ prostredníctvom uplatnenia opcie na dodávku rovnakých vozidiel bude financovaný zo zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Celková hodnota investičných výdavkov projektu je vo výške 42,3 milióna eur.

K samotnému uplatneniu opcie u konzorcia spoločností Škoda Transportation a ŽOS Trnava dôjde v najbližších dňoch.

Všetky nové štvorvozové jednotky budú mať dĺžku 106 metrov a kapacitu 343 sedadiel. Budú nasadzované na trate Košického a Prešovského kraja, konkrétne na traťovom úseku Čierna n/Tisou – Košice – Prešov. Pôjde o úseky tratí Prešov – Košice a Košice – Michaľany – Slovenské Nové Mesto – Čierna n/Tisou. Všetkých päť kusov EJ by malo byť dodaných a nasadených do prevádzky do konca mája 2025.