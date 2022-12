Meloniová by chcela začiatkom budúceho roka navštíviť Ukrajinu

V rozhovore pre taliansku televíziu Rai 1 vo štvrtok uviedla, že v súvislosti s touto cestou sa plánuje telefonicky spojiť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

„Nachádzame sa v období, keď takmer všetky kultúry na celom svete oslavujú svetlo“, zatiaľ čo Ukrajinci „žijú v tme“, nechala sa počuť Meloniová.

Rusko už od októbra podniká na Ukrajinu rozsiahle raketové a dronové útoky. Ich cieľom je najmä energetická infraštruktúra.

„Predstavte si, aké by to bolo vypnúť počas sviatočného obdobia všetko, hoci len na hodinu: plyn, elektrinu, telefón, televíziu... Pochopili by sme... aká je ich schopnosť odolávať pozoruhodná,“ dodala talianska ministerská predsedníčka.

Meloniovej predchodca Mario Draghi navštívil Kyjev v júni spoločne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým spolkovým kancelárom Olafom Scholzom.