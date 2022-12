Začínajú sa vianočné prázdniny, žiaci sa vrátia do škôl v januári

Potrvajú do 7. januára 2023, školáci by sa mali k vyučovaniu vrátiť v pondelok 9. januára.

Viaceré školy začali s prázdninami skôr, dôvodom je chrípková situácia v krajine a množstvo chorých detí. I preto muselo viacero škôl prerušiť výchovno-vzdelávací proces a vyhlásiť chrípkové prázdniny.

V materských školách sa v termíne vianočných prázdnin prerušuje prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok.

Po vianočných prázdninách po minulé roky nasledovali tradične jednodňové polročné prázdniny. Tie však tento rok nebudú, ministerstvo školstva ich zrušilo.

Najbližšie si tak školáci oddýchnu počas týždenných jarných prázdnin. Tie absolvujú ako prví žiaci Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja v termíne od 20. do 24. februára 2023. Nasledovať bude voľno pre deti z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja od 27. februára do 3. marca. Ako poslední si užijú voľno počas jarných prázdnin žiaci z východného Slovenska v Prešovskom a Košickom kraji, a to v termíne od 6. do 10. marca.

Pred letom si žiaci ešte oddýchnu počas veľkonočných prázdnin. Školáci budú od školy oddychovať od 6. do 11. apríla, do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 12. apríla. Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta.

Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.