5 tipov, ako mať krásne a zdravé vlasy aj v zime

V zimných mesiacoch preto vlasy potrebujú špeciálnu starostlivosť. Takto sa budete môcť pýšiť so svojou korunou krásy aj vy.

"Mali by ste sa k svojim vlasom správať ako ku kašmírovému svetru," hovorí dermatologička Wilma Bergfeld. „Prvým pravidlom je obmedziť používanie žehličky, kulmy či vyhýbať sa príliš horúcemu vzduchu pri fénovaní a príliš leptavým chemikáliám. Pamätajte, že vlas je vlákno. Každý má iný typ vlasov a je dôležité, aby každý zaobchádzal so svojimi vlasmi jemne, najmä v zime. Je to obzvlášť dôležité, ak máte krehké, poškodené alebo jemné vlasy,” povedala Dr. Bergfeld pre health.clevelandclinic.org.

Voda a zdravé tuky

Ak chcete vlasy zdravé od korienkov až po končeky, neobmedzujte vodu a naložte si zdravé tuky, ako sú mandle, kešu oriešky, arašidy, tekvicové semienka. Zdravé tuky dodajú vašim vlasom bielkoviny, ktoré potrebujú, vďaka čomu budú zvnútra silnejšie a zdravšie. Nielenže spôsobujú, že vaše vlasy sú menej náchylné na lámanie, môžu tiež rozjasniť vašu hrivu a pomôcť kontrolovať krepovatenie, ktoré prichádza v dôsledku nedostatku bielkovín.

Dostatok oleja

Olejovanie udrží zimné vetry na uzde, vďaka čomu nebude mať taký devastačný vplyv na vaše vlasy. Zakaždým, keď si umývate vlasy, mali by ste použiť akýkoľvek olej podľa svojho výberu.

Dostatočné kondicionovanie

Doprajte vlasom počas týchto mesiacov extra starostlivosť. Kondicionovanie vlasov v zime je veľmi dôležité, aby sa im vrátila hydratácia. To sa dá dosiahnuť mnohými spôsobmi: použitím ľahkého vyrovnávacieho kondicionéra, ktorý môže fungovať ako bezoplachový po sprche, hĺbkových kondicionačných ošetrení, ktoré obsahujú zložky uzamykajúce vlhkosť.

Môžete si vyrobiť aj domácu masky na vlasy. Portál thehairroutine.com radí, ako na to:

“Stačí zmiešať trochu jogurtu s trochou medu a olivového oleja a nechať 15-20 minút pôsobiť. Jogurt funguje ako prírodný kondicionér, zatiaľ čo olivový olej a med dodávajú vlasom výživu.”

Vyhnite sa horúcej vode

Extra horúce sprchy dokážu absorbovať všetku vlhkosť, kvôli čomu budú vaše vlasy matné a náchylné na lámanie. Zvoľte radšej vlažnú sprchu, aby ste sa vyhli šupinateniu pokožky hlavy. Ak je to možné, na posledné opláchnutie zvoľte vodu izbovej teploty, píše indianexpress.co.uk. Zahrejte sa horúcou vodou z kúpeľa alebo sprchy, ale na umytie a opláchnutie vlasov použite vlažnú alebo studenú vodu. Studená voda uzatvára kutikuly, vďaka čomu vlasy vyzerajú lesklejšie.

Menej časté umývanie vlasov

Šampón odstraňuje prírodné oleje, ktoré chránia vlasy. Zima je ideálny čas na to, aby ste zaviedli nový rozvrh umývania vlasov. Veď nedokonalé vlasy môžete skryť pod čiapku. Na umývanie vlasov používajte šampón bez sulfátov a kondicionér bez silikónov, aby ste predišli ďalšiemu podráždeniu pokožky hlavy a vysušeniu prameňov.