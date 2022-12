Dôchodkyňa prekonala svetový rekord v počte vianočných gúľ. Dom ozdobuje už od septembra

Sylvia Pope, ktorá pochádza z Walesu, dostala zaslúžene prezývku „Nana Baubles“ (babička ozdôb). Jej zbierka v čase prekonania svetového rekordu totiž obsahovala 1760 vianočných gúľ.

80-ročná Britka má zbierku rozmiestnenú po celom dome a ozdoby visia z rôznych častí jej domu vrátane stropu. Ozdoby pochádzajú z celého sveta a majú široký výber farieb a štýlu.

Sylvia začína so zdobením domu už v septembri a trávi tak celé mesiace vešaním lesklých vianočných gúľ. Chce tak zabezpečiť svojim vnúčatám veselé a žiarivé Vianoce. Okrem toho s nimi hráva hry, pri ktorých hľadajú konkrétne gule.

"Ozdoby sú eklektický a klasický výber ozdôb z celého sveta, ktoré s láskou zbierala na svojich cestách, nezabudnuteľných výletoch do Harrods a Macy's v New Yorku a z jej miestnych obchodov Swansea,” uvádza Guinnessova kniha rekordov.

Medzi jej obľúbené patrí homár, hamburger, londýnska hodinová veža Big Ben, Disney postavičky a sentimentálne ozdoby vyrobené vnúčatami, rodinou a priateľmi. Jej ozdobou číslo jedna je však ozdoba na oslavu kráľovského jubilea Royal Doulton, ktorá predstavuje jej lásku ku kráľovnej, píše BBC. Tá ozdoba je podľa nej veľmi výnimočná.

Sylvia Pope o svojej zbierke povedala:

"Bolo to ešte v roku 1999. Môj syn, ktorý žil v Brightone, nás pozval, aby sme s ním strávili Nový rok. Išli sme ku kamarátovi na drink, a tam mali na strope ozdoby. Bolo to fantastické. Pomyslela som si: 'Och, môj bože, to je úžasné'. Boli z celého sveta. A potom som si pomyslela: ,Toto vyskúšam'.“