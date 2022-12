Uplatnenie odvodovej úľavy by mali študenti a dôchodcovia oznámiť do 31. decembra

Študentom a dôchodcovom pracujúcim na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorí si na túto dohodu uplatňujú výnimku z postavenia zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, táto zaniká koncom decembra. Ak si želajú odvodovú úľavu uplatniť aj od januára, musia to zamestnávateľovi písomne oznámiť do konca decembra. Upozornil na to vo štvrtok hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.

Doplnil, že študenti a dôchodcovia majú právo určiť si v jednom kalendárnom mesiaci jednu dohodu na účely uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky. Tá je vo výške 200 eur za kalendárny mesiac.

Ak si uvedené právo uplatnia až v januári, účinnosť bude mať od začiatku februára. SP pripomína najmä dôchodcom poberajúcim predčasný starobný dôchodok, že oneskorené uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky by mohlo mať vplyv na zastavenie výplaty tohto dôchodku.

Na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky môžu študenti a dôchodcovia využiť tlačivá na stránke SP.