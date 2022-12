Ako odstrániť najčastejšie vianočné škvrny? Takto si s nimi poradíte jednoducho a lacno

Najkrajšie obdobie v roku sa môže v momente zmeniť na najšpinavšie. Stačí, aby niekto rozlial po koberci červené víno, prevrátil šálku s kávou na obrus či utrel si ruky od čokoládového zákusku do čalúnenia. Nepomáhajú ani kvapky vosku zo sviečok či miazga z vianočného stromčeka.

Takéto sviatočné nešťastia sa stávajú čas, určite však netreba prepadať panike. Mnohé z týchto škvŕn vyriešite pomocou základných ingrediencií, ktoré určite majú miesto aj vo vašej domácnosti. Každú metódu však radšej vyskúšajte na nenápadnom mieste, aby ste sa uistili, že práve ten váš materiál ostane nepoškodený a nebude to mať vplyv na jeho farbu.

Vosk zo sviečky

Bez sviečok by to na Vianoce zrejme ani nešlo. Slávnostnú atmosféru však často dopĺňa zničenie povrchov kvapkajúcim voskom. Ak chcete odstrániť roztopený vosk z koberca, najskôr vložte do vrecka kocky ľadu a umiestnite na znečistenú oblasť. Nechajte to tam položené, kým vosk úplne nestvrdne. Pomocou tupého noža alebo okraja kreditnej karty vosk jemne zoškrabte. Rozbitý vosk potom stačí len povysávať. Miesto utrite bielou handričkou navlhčenou v malom množstve liehu, a tak odstráňte všetky zvyšky, radí portál bhg.com.

Ak vosk postriekal steny alebo obrusy, zohrejte vosk fénom a čo najviac utrite čistou handričkou. Olejové zvyšky utrite vatou namočenou v liehu. Látky perte ako obvykle, steny utrite čistou handričkou navlhčenou v teplej vode.

Vianočný punč alebo červené víno

Ak sa niektorý z týchto nápojov rozleje na koberec, naneste na škvrnu sódu alebo peroxid vodíka a trite čistou handričkou, kým škvrna nezmizne. V prípade škvŕn na oblečení a bielizni namočte látku na 30 minút do studenej vody a potom na škvrnu naneste biely ocot. Po ďalších 30 minútach vyperte ako obvykle.

Škvrny z čalúnenia je možné vyčistiť potieraním oblasti teplou mydlovou vodou. Opakujte s roztokom bieleho octu a vody, potom prejdite späť na mydlovú vodu. Utrite čistou vlhkou handričkou, čím odstránite zvyšky mydla a dôsledne vysušte.

Čokoláda

Či už sú to sušienky, koláče alebo salónky, ale upratovať roztopený čokoládový neporiadok nie je, veru, radosť upratovať. Opäť použite vrecko s ľadom, aby čokoláda stuhla. Ak sú škvrny na koberci, všetko zoškrabte tupým nožom a povysávajte.

Na čalúnenie na gauči alebo iné látkové predmety môže fungovať aj prekefovanie čistou zubnou kefkou. Všetky uvoľnené časti povysávajte alebo vytraste a následne škvrnu utrite handričkou z mikrovlákna nemočenou v zmesi teplej vody a prostriedku na riad. Dávajte pozor, aby ste škvrnu viac nezatlačili do materiálu. Opakujte podľa potreby, až kým škvrna nezmizne. Potom utrite čistou handričkou.

Káva

Ak bez dennej dávky kávy nemôžete fungovať, tak sa vám už určite podarilo ju rozliať na mnohých miestach. Na čistenie látok, ako je oblečenie alebo obrusy, zmiešajte 1 liter vlažnej vody, 1/2 lyžičky tekutého mydla a 1 polievkovú lyžicu uctu. Látku namočte do tohto roztoku na 15 minút a opláchnite v čistej vode. Ak je škvrna preč, vyperte ako obvykle.

Ak sa vám podarilo kávu vyliať na koberec, najskôr škvrny osušte. Následne naneste zmes 2 lyžíc peroxid vodíka a 1 lyžice saponátu na riad a jemne votrite do koberca. Utrite čistou vlhkou handričkou, aby ste odstránili zvyšky mydla. Opakujte, kým škvrna nezmizne.

Horúca čokoláda alebo kakao

Posedieť si pri horúcej čokoláde či kakau je príjemný relax a nakoniec nie je ani veľmi zložité odstraňovanie škvŕn z nej. Takto by ste mali postupovať. Zašpinený kúsok okamžite opláchnite studenou vodou a to tak, že necháte pretekať vodu cez opačnú stranu škrvny, čím ju vypláchnete. Na škvrnu naneste odstraňovač škvŕn alebo použite prací prostriedok, ktorý bežne používate. Oblečenie vyperte v teplej vode a nechajte vysušiť. Podľa potreby postup opakujte.

V prípade nehody s kobercom sa usilujte ihneď vysať čo najviac tekutiny čistou handričkou. Miesto môžete opláchnuť prostredníctvom rozprašovača a opäť čo najviac osušte. Následne

namočte handričku do zmesi teplej vody a malého množstva saponátu a čistite, až kým škvrna nezmizne. Zvyšky mydla odstráňte čistou handričkou navlhčenou v teplej vode.

Rúž

Ak sviatočný vzhľad vašich hostí zanechá na látkových obrúskoch škvrny od rúžu, postupujte nasledovne. Škvrnu najskôr ošetrite tekutým pracím prostriedkom. Zapracujte pomocou zubnej kefky a potom nechajte čistiaci prostriedok pôsobiť aspoň 15 minút. Vyperte látku v horúcej vode a opakujte podľa potreby.

Sadze

Oheň v krbe priestor zútulní a pridá na sviatočnej atmosfére, no popol a sadze dokážu narobiť neporiadok. Ak chcete odstrániť škvrny od sadzí na koberci alebo čalúnení, posypte oblasť sódou bikarbónou a nechajte ju pôsobiť aspoň hodinu, aby škvrnu absorbovala. Oblasť dôkladne povysávajte.

Ak škvrna zostane, naneste na ňu čistou bielou handričkou peroxid vodíka a osušte. Miesto utrite čistou vlhkou handričkou.

Miazga zo stromčeka

Živé vianočné stromčeky môžu zanechať lepkavé zvyšky šťavy na kobercoch a oblečení. Ak chcete špinu odstrániť, začnite zoškrabaním čo najväčšieho množstva zvyškov pomocou tupého noža. Ak je to potrebné, tak aj v tomto prípade položte na škvrnu vrecko naplnené ľadom, aby šťava najskôr stvrdla.

V prípade oblečenia ošetrite oblasť pomocou odstraňovaču škvŕn alebo nanesením pracieho prostriedku priamo na škvrnu. Oblečenie vyperte bežným spôsobom s použitím nastavenia najteplejšej vody, aká je pre danú látku bezpečná. Opakujte podľa potreby. Oblečenie nesušte, kým škvrna úplne nezmizne. Ak je škvrna na koberci, tak ju utrite bielou handričkou navlhčenou v malom množstve liehu.