Video: Otec ostal zhrozený z toho, čo sa stalo s jeho autom. Vinníka zachytila kamera

Otec zostal zdesený po tom, čo objavil záhadné škrabance na celej kapote svojho auta. Bezpečnostná kamera odhalila, kto bol vinníkom. Humphrey Grimmett si prezrel zábery a zistil, že škodu, ktorá ho bude stáť 1000 libier, má na svedomí jeho sedemročný syn Wilf. Video ukazuje, ako jeho syn pomocou veľkej lopaty odstraňoval sneh z kapoty Tesly Model Y, ktorá bola kúpená len pred šiestimi mesiacmi.

Grimmett z High Wycombe v Buckinghamshire pre Daily Mail povedal:

„Sú to úplne hrozné, masívne škrabance. Skontroloval som kamery, aby som zistil, čo sa stalo, a môj syn tam pomocou lopaty, ktorú našiel vonku pri stavebných prácach, ktoré sme robili, odpratával sneh. Keď sa vrátil zo školy, spýtal som sa ho, či vie, prečo je na ockovom aute toľko škrabancov, a keď povedal, že nie, spýtal som sa, či z neho odstraňoval sneh. Pozrel sa na mňa svojimi veľkými modrými očami a povedal „áno“, a keď som sa spýtal, prečo to urobil s lopatou, povedal, že si myslel, že by to bolo uspokojujúce. Iróniou je, že auto nikam nešlo, chcel len pomôcť."