Platforma okolo Budaja zorganizuje v januári okrúhly stôl demokratov

Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval poverený minister životného prostredia Ján Budaj. Platformu tvorí skupina poslancov Národnej rady (NR) SR, ktorí odišli z OĽANO.

„Vyzývame, aby demokratické sily, či už na úrovni NR SR alebo mimo nej, spolupracovali,“ povedal Budaj. Spomenul mimoparlamentné subjekty Progresívne Slovensko aj Spolu, ktoré majú po jednom zástupcovi v NR SR. „Bolo by ideálne, keby sa spájalo,“ dodal s tým, že treba rokovať aj s inými demokratickými subjektmi. Chcú osloviť aj osobnosti, ktoré sú momentálne mimo politiky, ale „zápasia o slušné a demokratické Slovensko“.

Na okrúhlom stole sa zúčastní aj nezaradený poslanec Martin Klus, ktorý odišiel zo SaS. Doplnil, že začiatkom roka sa chce informovať o možnostiach svojho ďalšieho pôsobenia, či už v diplomacii alebo v európskych inštitúciách. „Niektoré témy sú už otvorené. Mojou ambíciou teraz je podporiť spájanie stredopravých politických síl,“ dodal s tým, že sa mu páči projekt, ktorý zakladá europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Poslanci zároveň informovali o podpore pre štátny rozpočet. V platforme pôsobí aj šéf parlamentného kultúrneho výboru Kristián Čekovský. V súvislosti s rušením koncesionárskych poplatkov povedal, že je ich zástancom. „Treba si však povedať, že výška koncesií je tak nízka, že je absolútne nedostačujúca. Nedá sa hovoriť o tom, že koncesionárske poplatky zabezpečujú ekonomickú či politickú nezávislosť RTVS,“ skonštatoval s tým, že ak by sme chceli, aby to tak bolo, mali by byť minimálne dvojnásobne vyššie. Hlavným príjmom RTVS bude po novom nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu. „Návrh vnímam ako dobrý v tom, že nielen nahradí výpadok z koncesií, ale zároveň sa bude automaticky valorizovať doplatok zo štátu. To chýba pri koncesiách, že sa každoročne nenavyšujú,“ uzavrel.