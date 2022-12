Video: Svadba sa zmenila na horor, takto ju narušil medveď

Romantický svadobný obrad pri jazere sa rýchlo zmenil na hororovú scénu, keď sa svadobný hostia stali svedkami popravy losieho mláďaťa. Svadobnému kameramanovi sa podarilo zachytiť neuveriteľné zábery lovu medveďa grizly. Stanton Giles natáčal svadobný obrad na brehu jazera Two Medicine Lake v Národnom parku Glacier v Montane v USA.

Pár ani nestihol dokončiť svadobné sľuby, keď sa medveď grizly vyrútil z porastu a zaútočil na losie mláďa, zatiaľ čo jeho matka sa mohla len prizerať.

Svadobčania videli losa s mláďaťom ešte 10 minút predtým. Giles je presvedčený, že medveď grizly ich musel istú dobu prenasledovať.

Giles, ktorý prevádzkuje vlastnú firmu Films by Stanton, opísal divokú svadobnú skúsenosť v ďalšom videu na svojom kanáli na YouTube.

„Odkedy som sa stal kameramanom, videl som dosť bláznivé veci a bol som na naozaj skvelých miestach. Ale nič z toho nie je také šialené, ako keď som na svadbe videl medveďa grizlyho zabiť losa,“ hovorí Giles.

Ako vysvetlil vo videu, konkrétny moment naháňačky medveďa a losa nezachytil na kameru, pretože v tomto momente natáčal ženícha a sústredil sa na svoju prácu.

„Rozpoltený medzi tým, že som filmár National Geographic a svadobný kameraman, držal som kameru na ženíchovi, kým nedokončil svoj sľub,“ spomína Giles.

Potom kameraman okamžite povedal páru a hosťom, že medveď grizly pred nimi zabíja losa. „Nemôžete poprieť, aké šialené je vidieť niečo také bláznivé v prírode, a už vôbec nie na svadbe,“ hovorí Giles.

"Bol to taký divoký a neuveriteľný zážitok, že ešte aj teraz sme v úžase," napísal v komentári ženích David Atchison. "Rozhodli sme sa zobrať v srdci prírody v Glacier a vedeli sme, do čoho ideme. Vždy rešpektujte prírodu a zver. Sme vďační, že všetci sú v bezpečí a Stantonovi sa to podarilo zachytiť, inak by nám nikto neveril!”