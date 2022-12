Fico: Matovič s Lipšicom sa rozhodli Sulíkovi poslať odkaz

Líder SaS Richard Sulík nebude o návrhu štátneho rozpočtu v Národnej rade (NR) SR hlasovať slobodne, je politicky vydieraný. Vyhlásil to predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii. Argumentuje zadržaním a obvinením viacerých osôb pre ekonomickú trestnú činnosť, pričom hovorí o ich obchodných prepojeniach na podnikateľov v pozadí SaS. Fico za tým vidí kroky lídra OĽANO Igora Matoviča a špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.

„Matovič s Lipšicom sa po štvrtku (15. 12.) rozhodli, keďže Sulík nebol jasný okolo rozpočtu, poslať mu odkaz, že buď bude poslúchať a podporí rozpočet, alebo päť ľudí blízkych najpodstatnejším ľuďom z pozadia SaS po zadržaní a obvinení bude vzatých do väzby a budú rozprávať príhody deda Jahodu,“ povedal Fico. Je to podľa neho ďalší dôkaz o využívaní metódy vydierania v rámci súčasnej koalície. Líder Smeru-SD pripomenul aj nedávne odmietavé výroky Sulíka k rozpočtu a upozornil na aktuálnu situáciu, keď sa SaS rozpočet chystá podporiť.

Čo sa týka možností prezidentky pri prípadnom vymenovaní novej vlády, podľa Fica nemá veľký manévrovací priestor. Skonštatoval, že ak by jej dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) priniesol zoznam 76 poslancov podporujúcich prípadnú novú vládu, musela by ho poveriť zostavením kabinetu a ten by musel prísť požiadať o dôveru parlament. Fico však naďalej vidí ako najrozumnejšiu cestu po páde vlády predčasné voľby. Odmieta úradnícku vládu a trvá na potrebe zmeny Ústavy SR v súvislosti s umožnením skrátenia volebného obdobia NR SR.

Strana SaS sa ohradila voči „konšpiráciám a klamstvám“ Smeru-SD. „Robert Fico opäť konšpiruje na úrovni celosvetového sprisahania Georgea Sorosa, ktorý sa ho mal snažiť zvrhnúť. Gratulujeme, Fico odhalil najväčšie tajomstvo Richarda Sulíka,“ uviedla strana v reakcii.