Liek na cukrovku: Tento typ pôstu dokáže zvrátiť diabetes behom 3 mesiacov

Pôst po dobu piatich dní môže pomôcť niektorým ľuďom zvrátiť cukrovku 2. typu. Potvrdila to štúdia publikovaná vo vedeckom časopise Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism . Mnohí ľudia skúšajú prerušovaný pôst 5:2, pôst každý druhý deň alebo režim, pri ktorom jedia iba počas osemhodinového okna, aby schudli.

Zástancovia prerušovaného pôstu tvrdia, že je to jednoduchšie ako počítanie kalórií, takže môžete efektívnejšie schudnúť. Menšia čínska štúdia však ukázala, že istý typ prerušovaného pôstu dokáže zvrátiť cukrovku 2. typu.

Pôst 5:10

Účastníci štúdie dodržiavali prísny režim, pri ktorom 5 dní prijímali len okolo 840 kalórií denne a následne 10 dní jedli normálne. Počas pôstneho obdobia jedli nutričnú ryžu, sušienky z čiernej fazule, kukuricu, ovsené vločky a ovocnú a zeleninovú kašu. Spomedzi 36 ľudí na tejto diéte sa počas troch mesiacov takmer polovici podarilo zvrátiť cukrovku 2. typu a dokázali byť zdraví aj rok po pôste.

Štúdia však mala isté obmedzenia. Bola extrémne malá a je dôležité sledovať účastníkov viac rokov, pretože vysoká hladina cukru v krvi sa môže často vrátiť. Výsledky však dopĺňajú dôkazy zo štúdie University of Newcastle v Spojenom kráľovstve, v ktorej sa zistilo, že takmer polovica ľudí na extrémne nízkokalorickej diéte zloženej z polievok a koktailov môže znížiť hladinu cukru v krvi na úroveň pred diabetom.

Čínska štúdia zahŕňala ľudí, ktorí žili s cukrovkou jeden až 11 rokov a ktorí boli vo veku 38 až 72 rokov. Polovica vyskúšala diétu s prerušovaným pôstom počas troch mesiacov, zatiaľ čo ostatní sa stravovali normálne.

Remisia aj po roku od pôstu

36 ľudí, ktorí sa postili, schudlo v priemere takmer 6 kg, zatiaľ čo tí, ktorí jedli normálne, schudli v priemere len 0,27 kg. Tri mesiace po ukončení diéty sa u 17 z 36 ľudí, ktorí sa postili, zvrátil diabetes 2. typu, v porovnaní s iba jedným z 36 ľudí, ktorí jedli svoju obvyklú stravu.

Rok po ukončení diéty bolo 16 z 36 ľudí stále v remisii. Remisia cukrovky bola definovaná ako priemerná hladina cukru v krvi nižšia ako 6,5 percenta najmenej jeden rok po ukončení liečby cukrovky. Ľudia s cukrovkou 2. typu, ktorí uvažujú o zmene stravy alebo by chceli dostať cukrovku do remisie, by sa mali porozprávať so svojim diabetológom, aby prediskutovali možné účinky na ich lieky.