Med pomáha pri viacerých zdravotných problémov. Vedec poradil, kedy ho užívať

Osvedčil sa tiež v liečbe detského kašľa a v redukcii symptómov infekcií horných dýchacích ciest. Pre TASR to priblížil vedec zo Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraj Majtán.

„Na základe klinických testov môžeme povedať, že konzumácia medu priaznivo vplýva na metabolizmus lipidov, znížením hladín cholesterolu a triglyceridov,“ uviedol Majtán. Upozornil, že pri konzumácii medu si treba uvedomiť, že ide o prírodné sladidlo a preto nadmerná konzumácia medu by mohla mať pre organizmus skôr negatívny zdravotný účinok.

„Tak, ako je zvykom aj pri väčšine výživových prírodných produktov, je dobre med konzumovať ráno nalačno,“ spresnil. Ľudia by ho mali jesť v množstve jednej polievkovej lyžice denne. „Čo približne predstavuje 20 gramov medu, je to množstvo, ktoré by podľa môjho názoru malo mať zdraviu prospešné a povzbudzujúce účinky na organizmus,“ doplnil.

Med sa vyskytuje aj v kryštalickej podobe. Podľa vedca je kryštalizácia jeho prirodzená vlastnosť a pri premene skupenstva sa zachovávajú všetky biologické a zdraviu prospešné vlastnosti. „Kryštalizácia medu je spôsobená pomerom jednoduchých cukrov glukózy a fruktózy a zároveň aj od množstva peľových zŕn,“ priblížil.

Ako príklad uviedol repkový med, ktorý je po vytočení z plástu o pár týždňov skryštalizovaný. „Opakom je napríklad agátový med, ktorý vydrží v tekutom stave aj niekoľko rokov,“ doplnil.

Med je funkčná potravina a obsahuje biologicky aktívne látky, z ktorých sú niektoré citlivé na vysoké teploty. „Vysokou teplotou sa môžu degradovať a strácať svoje funkčné vlastnosti,“ podotkol. Patria tam napríklad látky bielkovinovej povahy, ktoré včela vylučuje do nektáru pri jeho spracovaní na med. Ideálna teplota, keď by mali ľudia pridávať med do čaju, je podľa neho okolo 40 stupňov Celzia.