Tento sladký nápoj nikdy nekombinujte s alkoholom! Lekár hovorí o nebezpečných následkoch

Britský lekár Karan Raj si na TikToku vybudoval bohatú fanúšikovskú základňu, s ktorou sa pravidelne delí o svoje postrehy z lekárskej praxe. V jednom z najnovších videí sa povenoval téme pitia alkoholu a „zápitkov“, ktoré sú podľa neho potenciálne nebezpečné.

Raj vo videu tvrdí, že diétna kola pri pití alkoholu nie je dobrá voľba ako „nárazník“, pretože spôsobuje rýchlejšiu intoxikáciu ako tradičné nápoje s vyšším obsahom cukru.

„Nemá to nič spoločné s diétnym nápojom, ale s cukrom v štandardnej verzii, ktorý spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka do tenkého čreva, čím zároveň brzdí vstrebávanie alkoholu do krvného obehu,“ vysvetľuje lekár.

Podľa Raja sa dá pitie alkoholu s diétnymi nápojmi prirovnať k pitiu na prázdny žalúdok.

Rajovo tvrdenie otestovala na vlastnej koži TikTokerka Loryn Powellová, ktorá porovnala pitie whiskey s diétnou a obyčajnou kolou v dva rôzne dni.

Loryn v prvý deň vypila štyri poháre alkoholu s tradičnou kolou a po 30 minútach si zmerala alkohol v dychu. Výsledok na testeri jej ukázal hodnotu alkoholu v dychu 0,061.

Na ďalší deň Loryn vypila štyri poháre whiskey s diétnou kolou, a následne si opäť zmerala hladinu alkoholu v dychu, ktorá bola skutočne vyššia – 0,086.