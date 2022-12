Prieskum: Babiš by sa do druhého kola prezidentských volieb nedostal

Favoritom prezidentských volieb v Česku je podľa volebného modelu agentúry Median bývalý predseda vojenského výboru NATO Petr Pavel so ziskom 28 percent v prvom kole hlasovania. Danuše Nerudová by mala 27,5 percenta hlasov a Andrej Babiš by bol až tretí s 24,5 percenta hlasov, informoval v stredu spravodajský portál Novinky.cz.

Senátor Pavel Fischer by získal 5,5 percenta hlasov. Senátor Marek Hilšer by od voličov dostal päť percent, šéf odborárov Josef Středula štyri percentá.

V druhom kole by potom ekonómka a bývalá rektorka Mendelovej univerzity v Brne Nerudová porazila Pavla v pomere 54:46 percentám. Ak by sa do druhého kola dostal aj expremiér a predseda hnutia ANO Babiš, porazili by ho Pavel aj Nerudová.

Potenciál Nerudovej dosahuje 43 percent, Pavla 41,5 percenta. Babiš by mohol osloviť 30,5 percenta voličov.

Agentúra zdôraznila, že model vychádza z vysokej deklarovanej volebnej účasti, pri nižšej účasti by čísla mohli byť iné.

Prieskum sa uskutočnil od 8. do 19. decembra 2022. Zúčastnilo sa na ňom 1000 respondentov.