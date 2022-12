Hirman: Slovnaft bude môcť ropné produkty exportovať aj po 5. februári 2023

„Táto veľmi podstatná vec sa udiala koncom minulého týždňa. V úzkej súčinnosti ministerstva hospodárstva, mňa osobne, spolu so stálym zastúpením SR v Bruseli, ako aj s vedením spoločností Slovnaft a MOL sa podarilo vyrokovať pre Slovnaft, a teda pre SR výnimku zo sankčného režimu, ktorý bude platiť po 5. februári,“ oznámil minister.

Spresnil, že vďaka uvedenej výnimke bude môcť Slovnaft exportovať prakticky všetky ropné výrobky nielen do ČR, ale aj na Ukrajinu. „Tie rokovania neboli jednoduché. To, že sa to podarilo, k tomu nemalou mierou prispela aj naša návšteva spolu s kolegami ministrami nedávno v Kyjeve, kde som bezprostredne rokoval o týchto veciach s ukrajinskými partnermi,“ poznamenal.

„Podarilo sa dosiahnuť výnimku, ktorá bola pôvodne obmedzená len na diesel, ale našim zásahom, našou iniciatívou sa nakoniec týka všetkých ropných produktov. To výrazne pomôže stabilizovať chod a prevádzkové výsledky našej rafinérie Slovnaft v budúcom roku,“ dodal Hirman.