Polícia obvinila 25-ročného muža, kladivkom napadol pracovníka SBS

Lukáša C. mal začiatkom decembra pred vchodom do petržalskej tržnice napadnúť pracovníka SBS. Páchateľ mu mal podľa polície udrieť do hlavy predmetom pripomínajúcim kladivko na núdzové rozbitie okna dopravného prostriedku. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

„Spôsobil mu tým viaceré zranenia, pričom pri útoku utrpel aj zlomeninu v oblasti dolnej končatiny. Pracovník SBS bol so zraneniami prevezený do nemocnice na ošetrenie,“ priblížil hovorca. Incidentu predchádzal podľa policajtov verbálny konflikt. Prípadom sa začali bezodkladne zaoberať.

Obvinený muž je v súčasnosti umiestnený v cele policajného zaistenia. „V prípade preukázania viny pred súdom hrozí za takéto konanie v súlade so zákonom trest odňatia slobody na štyri až 10 rokov,“ doplnil Szeiff.