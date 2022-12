Zelenskyj plánuje v stredu navštíviť Washington

Bude to jeho prvá cesta do zahraničia od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z 24. februára. Samotný Zelenskyj v stredu ráno na Twitteri oznámil, že cestuje do USA.

„Cestujem do USA s cieľom posilniť odolnosť a obranyschopnosť Ukrajiny. Konkrétne budem diskutovať o spolupráci medzi Ukrajinou a USA. Budem mať prejav v Kongrese a viacero bilaterálnych stretnutí,“ napísal Zelenskyj.

„(Zelenského) návšteva zdôrazní neochvejný záväzok Spojených štátov podporovať Ukrajinu prostredníctvom poskytovania ekonomickej, humanitárnej a vojenskej pomoci tak dlho, ako to bude potrebné,“ uviedla v utorok večer miestneho času hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierrová, ktorú citovala agentúra AP.

Zelenskyj sa v Bielom dome stretne s americkým prezidentom Joeom Bidenom a pri tejto príležitosti bude oznámený „významný nový balík bezpečnostnej pomoci“, avizovala hovorkyňa.

Nemenovaný predstaviteľ americkej administratívy podľa AFP v tejto súvislosti potvrdil, že súčasťou balíka bude aj protivzdušný raketový systém Patriot.

Hovorkyňa Bieleho domu vyzdvihla aj Zelenského plánovaný prejav v americkom Kongrese, ktorý bude podľa nej znakom „silnej, nadstraníckej podpory pre Ukrajinu“.

Neávšteva Zelenského vo Washingtone má prebehnúť v čase, keď sa má ruský prezident Vladimir Putin v stredu stretnúť s vysokopostavenými predstaviteľmi ruských ozbrojených síl, zhodnotiť výsledky vojny Ruska na Ukrajine a po sérii porážok na bojisku stanoviť ciele pre budúci rok.

Zelenskyj, ktorý už desať mesiacov bez oddychu vedie Ukrajinu v boji proti inváznym ruským silám, sa často prihovára lídrom a podporovateľom po celom svete, ale vždy iba telefonicky a cez videomost. Na začiatku ruskej invázie sa zdržiaval prevažne v bunkri.

Jeho plánovaná cesta dokazuje, že Spojené štáty sú najdôležitejším podporovateľom Ukrajiny vo vojne proti Rusku, ktoré ju rozpútalo 24. februára. USA už Kyjevu poskytli pomoc celkovo odhadom za 50 miliárd dolárov, vrátane približne 20 miliárd dolárov vojenskej pomoci.

Prezident Zelenskyj (44) navštívil v utorok ukrajinských vojakov v ťažko skúšanom meste Bachmut, súčasnom epicentre bojov, ktoré sa podľa jeho slov stalo „pevnosťou“ na frontovej línii.

Okolo Bachmutu, kedysi známom vinicami a soľnými baňami, prebiehajú kruté boje a veľké časti mesta aj jeho okolia sú teraz zrovnané so zemou.

„Vy tu na Donbase bránite celú Ukrajinu... Budú tu (Rusi) páchať všetko, čo páchali aj v iných mestách našej krajiny, pretože nechcú, aby niečo ukrajinské vôbec existovalo. Som si tým istý,“ povedal Zelenskyj vojakom. „Toto nie je iba Bachmut, toto je pevnosť Bachmut,“ dodal a odovzdal ocenenia ukrajinským vojakom.

Vojaci dali Zelenskému ukrajinskú vlajku so svojimi menami a požiadali ho, aby ju odovzdal Bidenovi a americkému Kongresu.