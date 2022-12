5 najlepších spôsobov, ako si posilniť odolnosť voči stresu

Život bez stresu je snom každého z nás, no jeho pretavenie do reality je väčšine na míle vzdialené. Netreba to však brať ako negatívum – ak sa proti stresu dokážete dostatočne vyzbrojiť, môže vám dokonca poslúžiť ako motivácia.

Keďže sa v živote každého z nás vyskytuje množstvo faktorov podporujúcich vznik stresu, nedá sa celkom počítať s tým, že sa nám podarí vyhnúť sa im. Za realistickejší cieľ sa preto dá považovať snaha zvýšiť svoju odolnosť voči situáciám, v ktorých nás stres postihuje. Inšpirovať sa môžete hneď piatimi užitočnými stratégiami.

1. Zaznamenajte stres trikrát denne

Stres je takou bežnou súčasťou života väčšiny z nás, že mnohí žijú zo dňa na deň bez toho, aby ho vedome registrovali. Vyhraďte si preto trikrát za deň moment, keď sa na chvíľu zastavíte a zamyslíte nad tým, čo vás v daný čas stresuje. Môže ísť napríklad o prácu, fyzickú nepohodu alebo všeobecné úvahy o budúcnosti.

Pri zachytení takýchto úvah rýchlo prídete na to, že nevedú k žiadnemu produktívnemu riešeniu. Skúste preto radšej orientovať svoje myšlienky na aktivity, ktoré vás v živote posunú alebo obohatia.

2. Vytvorte si štít proti stresu

Keď už sa vám podarilo identifikovať stresujúce faktory, na rade je obrana proti nim. V prvom rade si vytvorte (fyzický alebo mentálny) zoznam stresujúcich myšlienok, ktoré dokážete vyriešiť. Ak vás napríklad trápi úloha v práci, spomeňte si na predošlé skúsenosti, keď ste s podobným zadaním nemali žiaden problém, alebo myslite na zručnosti a školenia, ktoré vám s tým opäť pomôžu.

3. Neľutujte sa, bojujte

Vždy, keď vás niečo trápi, pomôže vám spomienka na všetky predošlé skúsenosti, keď ste si s podobnou situáciou dokázali poradiť. Vďaka tomu zistíte, že máte všetko potrebné na to, aby ste nad stresom zvíťazili znova.

4. Stresové fitness

Fitness je pojem, ktorý v sebe zahŕňa starostlivosť nielen o fyzické zdravie. Udržiavanie kondičky vám zaručuje aj lepšiu psychickú odolnosť, čo platí najmä pre športovcov preferujúcich intenzívne intervalové tréningy. Pomôckou je aj otužovanie v ľadovej vode alebo sauna s následnou studenou sprchou.

Opakovaním fyzicky náročných situácií učíme telo zvyknúť si na ne a uvoľniť sa počas nich, čo zároveň platí pre telo aj myseľ.

5. Vytvorte si „záložky radosti“

Pri všetkom zhone bežných dní je niekedy ťažké spomenúť si na to dobré, čo nám život prináša. Vytvorte si preto rutinu, v rámci ktorej si každé ráno a každý večer pripomeniete, za čo ste vďační alebo ktorý moment vás naposledy rozosmial. Ráno vám to pomôže naladiť sa na nadchádzajúci deň a večer zas vďaka tomu lepšie zaspíte.