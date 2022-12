Heger: Dohodli sme sa na podpore štátneho rozpočtu na budúci rok

Strany OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí sa dohodli na podpore schválenia štátneho rozpočtu na budúci rok. Na spoločnej tlačovej konferencii to oznámili premiér Eduard Heger (OĽANO) a predseda SaS Richard Sulík. Rozpočet by mal parlament schváliť vo štvrtok (22.12.). Slovensko by sa tak vyhlo rozpočtovému provizóriu.

