Kamera v aute zachytila vnútro tornáda, zomreli traja ľudia

Dychberúce zábery zachytili ničivú silu tornáda, ktoré sa prehnalo južnou Louisianou a zabilo najmenej troch ľudí. Zábery z palubnej kamery zaparkovaného vozidla zachytávajú niekoľko sekúnd po prechode cez Jefferson Parish.

Pri prechode tornáda dokázala kamera zachytiť tmavé zlovestné oblaky, ktoré obklopili ulicu v priebehu niekoľkých sekúnd. Keď tornádo prešlo, zaparkovaný náves sa prevráti na bok, zatiaľ čo trosky zo zdevastovaných budov sa vírili po okolí.

A home surveillance video shows the EF-2 tornado that slammed into Jefferson Parish, leaving behind a trail of destruction. https://t.co/GE8B5PMzFG pic.twitter.com/QiF8h3UQ71